“Bienvenue en France!” édition 2022

Après deux ans d’interruption due à la crise sanitaire de Covid-19, le grand Salon "Bienvenue en France!" organisé par Campus France Vietnam et l’Ambassade de France au Vietnam a ouvert ses portes ce 28 juillet à Hanoï, le 29 juillet à Huê et le 31 juillet à Hô Chi Minh-Ville. L'édition de Hanoï a eu lieu à l’Université de Génie civil au 55 rue Giai Phong.

Florent Ménard, responsable du Service Campus France Vietnam. Photo: Léo-Paul Guyot

Le 17e salon "Bienvenue en France!" est comme un retour à la source. Il propose aux participants des informations très originales et nécessaires pour les étudiants qui envisagent d'étudier en France, comme l'a précisé Florent Ménard, responsable de Service Campus France Vietnam.

"C'est un évènement qui a une utilité elle-même renouvelée chaque année puisque tous les étudiants partent pour la première fois. Quand ils viennent à l'évènement, c'est en générale la première fois et sans doute la dernière fois, donc pour eux, c’est toujours nouveau. Et les questions que se posent les étudiants pour aller en France sont généralement plus ou moins toujours les mêmes. Alors évidemment il y a des mises à jour qui sont faites régulièrement sur les connaissances à avoir, notamment sur la crise sanitaire. Elle a apporté son lot de question et on essaye d'y répondre."

Environ deux cents participants ont écouté les conseils pratiques, les détails de formalités administratives et la mise en garde sur les difficultés potentiellement rencontrées sur place. Ces informations sont présentées par un petit groupe d’étudiants ayant déjà effectué un cursus universitaire en France qui font un retour d’expérience complet. Pour Nguyên Phan Bao Thuy, le président de l’Union des Étudiants vietnamiens en France (UEVF), ce forum ne s'arrête pas à apporter des informations pratiques, mais il propose également aux étudiants des connexions nécessaires pour leurs études en France.

"Notre association a des antennes dans presque toutes les grandes villes de France. Nous suivrons les élèves depuis leur inscription dans les établissements jusqu'à leurs arrivées en France et proposons des aides pour leur installation et leur intégration à la vie française. Et aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer qu'avec l'aide des autorités françaises, toutes les procédures d'administratives sont redevenues normales comme avant la crise. On a observé une diminution des étudiants vietnamiens allant en France pour leurs études en 2020 et 2021. Mais à ce jour, on est revenu au niveau d’avant la crise, c'est-à-dire à peu près le même nombre d'étudiants qu'en 2019".

L’Union des anciens étudiants vietnamiens en France (UAVF) a aussi pour but de tisser des liens avec les nouveaux étudiants. Dang Quôc Long, son président, a fait savoir:

"L’UAVF et l’UEVF sont complémentaires. Nous supportons les étudiants et les anciens étudiants vietnamiens en France, au Vietnam et dans d'autres pays du monde. Et surtout comme nos membres ont beaucoup d'expérience, on peut aider les étudiants dans leur vie quotidienne et dans leur travail. Notre association donne des conseils pour la carrière professionnelle. Nous pouvons donner un coup de main pour les nouvelles start-ups."

En dehors des associations, des représentants de quelques écoles français sont aussi répondus présents. Bien que la pandémie de Covid-19 ait un peu changé les méthodes d'enseignement, les étudiants de nos jours ont plus de possibilités de suivre des cursus à distance. Mais pour Pierre Bordeaux, enseignant à l'école INCI, on ne vient pas en France seulement pour étudier, on vient ainsi pour apprendre le savoir-vivre.

"Les évolutions se font grâce au numérique, car on a plus de possibilités. Les étudiants peuvent se connecter sur la plate-forme numérique, travailler à leur rythme et apprendre dans plusieurs langues. C’est important, mais on aperçoit que le contact humain est aussi important. Le fait d'être ensemble constitue des collectifs de travail. Même pour les étudiants français, c'est très important de travailler avec les étudiants étrangers parce que ça fait une émulation".

Actuellement, on dénombre environ 6.000 étudiants vietnamiens en France. Avec le retour à la normale, on envisage une augmentation du nombre d'étudiants vietnamiens en France cet été. La France reste encore un pays très avantageux en termes de possibilité et de frais de scolarité. Si vous êtes étudiant et intéressé par un cursus à l'étranger. C'est maintenant le moment idéal!