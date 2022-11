Bientôt un concert pour la paix au Vietnam

Des artistes de l'Opéra et Ballet national du Vietnam. Photo : VNA

Un concert intitulé "Une messe pour la paix" aura lieu les 12 et 13 novembre à l'Opéra de Hanoï avec la participation de 200 artistes de l'Opéra et Ballet national du Vietnam (VNOB) et d'autres chœurs internationaux, a annoncé le 2 novembre le VNOB.Selon un représentant de la VNOB, le monde a connu de nombreuses difficultés et douleurs dues aux épidémies et aux catastrophes, la "paix" est donc devenue encore plus précieuse et le théâtre a voulu organiser les concerts pour espérer un avenir meilleur.« Une messe pour la paix » est une œuvre du compositeur gallois Karl Jenkins. La pièce est sortie en 2000 et a été interprétée par des orchestres et des chœurs du monde entier mais n'a jamais été mise en scène au Vietnam.