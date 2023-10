Bientôt semaine culturelle et touristique du Nord-Ouest et de Hô Chi Minh-Ville au Laos

La Semaine culturelle et touristique du Nord-Ouest et de Hô Chi Minh-Ville se tiendra pour la première fois dans la province lao de Luang Prabang du 25 au 27 octobre.

Il s'agirait d'un événement culturel et touristique typique des 8 provinces élargies du Nord-Ouest, notamment Phu Tho, Dien Bien, Ha Giang, Hoa Binh, Lai Chau, Lao Cai, Son La, Yen Bai, et Hô Chi Minh-Ville.

Dans le cadre du programme, une série d'activités d'échanges culturels, sportifs et touristiques aura lieu, mettant en valeur l'identité culturelle distincte des ethnies, les produits touristiques des localités du Nord-Ouest, de Hô Chi Minh-Ville et de la province de Luang Prabang, promettant de créer un environnement culturel et touristique dynamique, attrayant pour les habitants des deux pays et les touristes.

Il y aura également des espaces d'exposition et de promotion des produits touristiques et agricoles ; des voyages d'étude Famtrip pour explorer les destinations, les produits et les services touristiques ; des séminaires de promotion du tourisme ; des échanges artistiques...

Le point culminant de cette Semaine culturelle et touristique sera un programme artistique exceptionnel louant la beauté naturelle et les habitants des deux pays, présentant au public la culture unique de chaque localité.