Bientôt le sixième salon Denimsandjeans à Hô Chi Minh-Ville

Le 6e salon international Denimsandjeans aura lieu à Hô Chi Minh-Ville les 26 et 27 juin avec la participation de nombreux grands fabricants de denim de plus de 10 pays.

Organisée par la société indienne Balaji Enterprises, l'exposition ayant pour thème "Room to Roam" présentera les dernières tendances de la mode et les innovations de l'industrie mondiale du denim en mettant l'accent sur le développement durable.

Denimsandjeans continuera à introduire un espace "Denim Bazaar" où les marques de mode vietnamiennes présenteront leurs produits en denim innovants, y compris des produits recyclés.

Le Vietnam exporte plus de 70 millions de pièces de denim chaque année, et ce chiffre devrait augmenter en 2024, avec des commandes importantes et davantage d'investissements pour tirer parti de l'accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA).

Le salon international Denimsandjeans 2024 sera également l'occasion pour les fabricants vietnamiens de denim de prouver aux acheteurs du monde entier leur capacité à répondre aux exigences croissantes en matière de services d'approvisionnement en denim pour une production durable. -VNA/VI