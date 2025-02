Bientôt le salon international du textile du Vietnam

Le Salon international du textile et des technologies textiles du Vietnam (VIATT) se tiendra au Centre des expositions et des congrès de Saigon (SECC) à Hô Chi Minh-Ville, du 26 au 28 février.

Cette édition devrait accueillir plus de 400 exposants sur plus de 500 stands, présentant une gamme complète de produits et de solutions pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du textile et de l'habillement.

Les expositions couvriront les tissus, les accessoires, les fibres, les fils, les vêtements, les textiles de maison, les textiles industriels, les non-tissés, les machines textiles et les services de certification.

L'événement connaîtra une forte participation internationale, avec des pavillons nationaux et régionaux d'Inde, du Japon, de la République de Corée, du Pakistan, de Taïwan (Chine) et de Thaïlande. En particulier, un pavillon européen fera ses débuts pour la première fois, avec des exposants de premier plan tels que Bossa Ticaret Ve Sanayi Isletmeleri TAS (Turquie), Chargeurs PCC Asia Limited (France), Hohmann GmbH & Co. KG (Allemagne), Homeplus (Allemagne), Technical Absorbents Ltd (Royaume-Uni) et Alumo AG (Suisse).

LE VIATT 2025 se fixe pour objectif de consolider son statut de destination d'approvisionnement de référence pour les professionnels du textile de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). L'événement attire d'ores et déjà un intérêt considérable, avec la confirmation de la présence d'acheteurs de premier plan venus de Malaisie, du Myanmar, de Thaïlande et d'autres pays de la région.

Lors du VIATT 2024, le Comité d’organisation a organisé et connecté près de 500 rencontres entre les entreprises exposantes et les visiteurs et acheteurs de nombreux pays et territoires du monde entier. Photo: VietnamPlus

L'événement mettra également en lumière les tendances futures de l'industrie en introduisant une zone économique, axée sur la production durable, et une zone d'innovation et de solutions numériques, mettant en avant les avancées technologiques du secteur. En plus des expositions, il proposera des séminaires industriels et des défilés de mode dirigés par des créateurs avant-gardistes du monde entier. - VNA/VI