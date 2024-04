Bientôt le Forum pour l'avenir de l’ASEAN 2024 au Vietnam

Ayant pour thème «Pour une communauté de l'ASEAN au développement rapide, durable et centrée sur les personnes», le Forum du futur de l'ASEAN 2024 se tiendra le 23 avril à Hanoï.

C'est ce qu'a annoncé le vice-ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet lors d'une conférence de presse le 1er avril à Hanoï, organisée par le ministère des Affaires étrangères.

Cet événement réunira plus de 200 délégués comprenant des dirigeants gouvernementaux, des décideurs politiques, des experts, des universitaires et des représentants d'entreprises des pays membres de l'ASEAN, ainsi que des partenaires internationaux.

Cette initiative, proposée par le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh lors du 43e Sommet de l'ASEAN qui a eu lieu en septembre dernier à Jakarta, en Indonésie, devrait permettre des discussions approfondies sur les défis futurs et le développement de l'ASEAN.

Le Forum devrait établir un cadre qui permet à toutes les parties prenantes régionales et extra-régionales de participer et de fournir des idées et des initiatives pour le processus de construction de la vision de l'ASEAN jusqu'en 2045 et de réaliser cette vision. Il servira également de contribution régionale aux efforts pour orienter le développement futur du monde lors du Sommet de l'avenir prévu en septembre prochain, a précisé le vice-ministre Do Hung Viet.

Le thème du Forum de cette année, choisi par le Premier ministre Pham Minh Chinh, reflète les préoccupations et les attentes du gouvernement vietnamien et des pays du monde entier. Il est étroitement lié à l'orientation du développement de l'ASEAN et du Vietnam, en particulier la promotion d'une croissance économique durable et la construction d'une communauté "centrée sur les personnes", a-t-il dit.



Le Forum comprendra une séance d'ouverture, deux séances de débats vers une communauté de l’ASEAN durable et développée rapidement, deux déjeuners de travail, et une séance de bilan.

Les discussions porteront sur des sujets tels que la transformation numérique, la croissance verte, l'impact des nouvelles technologies sur la sécurité humaine et le rôle crucial des jeunes dans le développement de la communauté de l'ASEAN.

Dans le cadre de ce Forum, le secrétaire général de l'ASEAN dialoguera avec des représentants de la jeunesse des pays membres sur leur rôle à jouer dans le développement de la communauté aséanienne. -VNA/VI