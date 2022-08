Bientôt le festival "Da Nang Electronic Carnival - Take Me To The Sun"

Les résidents et les touristes de Da Nang (Centre) devraient passer des "nuits blanches" au festival de l'Electronic dance music (EDM) intitulé "Da Nang Electronic Carnival - Take Me To The Sun" prévu les 13 et 14 août.

Affiche de l'événement



L'événement en plein air réunira plus de 40 artistes vietnamiens et étrangers, dont de nombreux DJs de renommée mondiale, et verra la participation de quelque 10.000 visiteurs, a déclaré l'organisateur lors d'une conférence de presse sur le festival tenue le 9 août.

Les informations sur l'événement et les prix des billets sont disponibles sur la page Facebook de l'événement. Les billets peuvent être achetés en ligne pour 499.000 dongs (21,35 dollars) ou 699.000 dongs (29,90 dollars) à la porte.