Bientôt la Semaine de la blockchain et de l'IA Vietnam 2025 à Da Nang

Une série d'événements de la Semaine vietnamienne de la blockchain et de l'IA (Super Vietnam 2025) se déroulera du 4 au 6 juin à Da Nang (Centre).

L’information a été rendue publique le 23 avril à Hô Chi Minh-Ville par la Sarl Orochi Network, la Compagnie par Actions des Services en Ligne (FPT Online) et le Centre de Recherche et de Formation en Conception de Circuits Intégrés et IA de Da Nang (DASC). L’événement est organisé pour connecter et attirer des ressources nationales et internationales afin de promouvoir le développement de l'écosystème blockchain et IA au Vietnam, de favoriser l'application de la transformation numérique dans la vie socio-économique et d'améliorer la position du Vietnam sur la carte technologique mondiale.

Les principales activités comprennent une conférence placée sous le thème « Connecter et développer la technologie blockchain et l’IA 2025 », des conférences thématiques sur les tendances technologiques, les applications d'entreprise et la vision d'investissement, ainsi que des forums sur la blockchain et l'IA et d'autres activités annexes.

Lors de la conférence de presse. Photo : VNA

L'un des temps forts de l'événement sera le Super Vietnam Expo, qui accueillera près de 50 stands d'entreprises vietnamiennes et internationales de premier plan présentant leurs innovations dans les domaines de la blockchain, de l'IA, de la fintech, des jeux vidéo et des technologies de données.

Par ailleurs, la semaine sera l'occasion de diverses activités telles que le Super Vietnam FitchFest (une plateforme de rencontres interentreprises), un salon de l'emploi, une visite technologique et une cérémonie de signature de programmes d'incubation de talents. Jusqu'à 7 000 visiteurs sont attendus à l'événement.

Grâce à sa vaste portée et à son engagement concret, ce programme d'une semaine vise à devenir une plateforme majeure pour le développement de l'écosystème technologique vietnamien. - VNA/VI