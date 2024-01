Bientôt la fête du Têt Viêt 2024 à Hô Chi Minh-Ville

La fête du Têt Viêt (Nouvel An lunaire du Vietnam) 2024 aura lieu du 18 au 21 janvier au parc Le Van Tam, rue Hai Ba Trung, premier arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.

Les trois ambassadrices de la fête du Têt Viêt 2024 lors d'une cérémonie de présentation de cet événement. Photo: VNA

La fête comprendra de diverses activités culturelles tels que des spectacles musicaux, la cérémonie d'érection de la perche rituelle du Têt (cây nêu), la restauration d'un espace du Têt traditionnel dans trois maisons vietnamiennes avec d'autels des ancêtres et de plateaux du Têt avec des plats traditionnels des trois régions Nord - Centre - Sud.

Les visiteurs pourront découvrir plus de 50 stands présentant des produits vietnamiens sur les thèmes Sợi Việt (Fibres du Vietnam), Trà Việt (Thé du Vietnam) et Bánh Việt (gâteaux du Vietnam). Des spécialités du Têt de toutes les régions du pays seront également présentées à travers une centaine de stands.

La fête du Têt Viêt 2024 sera l'un des événements majeurs de l'industrie touristique de Hô Chi Minh-Ville en ce début d'année en promouvant les éléments culturels traditionnels du Têt et en diversifiant les produits touristiques locaux, a déclaré Le Truong Hien Hoa, directeur adjoint du service municipal du Tourisme et chef du comité d’organisation.

La fête sera également l'occasion de promouvoir la connexion et la coopération en matière de commerce et de tourisme entre Hô Chi Minh-Ville et des localités voisines, a-t-il ajouté. -VNA/VI