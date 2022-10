Bientôt la 6e édition du Festival international du film de Hanoï

La 6e édition du Festival international du film de Hanoï (HANIFF VI) aura lieu du 8 au 12 novembre prochain dans la capitale.



Placé sous le thème "Cinéma - Humanité, Adaptation et Développement", cette 6e édition honorera des œuvres cinématographiques internationales et vietnamiennes exceptionnelles et les présentera au grand public.

Cet événement contribuera à promouvoir l'image d'un Vietnam sûr, amical, hospitalier, intégré et en fort développement.

L’événement réunira 800 délégués vietnamiens et étrangers et 123 œuvres de plus de 50 pays et territoires, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, la Finlande, la Chine, l'Inde, la République de Corée, la France, la Russie, la Pologne, le Japon, la Hongrie, la Suisse, l'Argentine, le Mexique…



Dans le cadre du festival auront aussi lieu des colloques et des expositions sur le cinéma et la cinématographie.



HANIFF a eu lieu pour la première fois en 2010. Ces cinq dernières éditions, le Comité d'organisation a reçu des candidatures venues, entre autres, de Thaïlande, des Philippines, d'Indonésie, du Japon, de République de Corée, d'Inde, d'Argentine, de France, du Mexique, de Roumanie, d'Iran, de Pologne.