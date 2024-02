Bien mettre en œuvre les perceptions communes de haut niveau entre le Vietnam et la Chine

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères (AE), Nguyên Minh Vu. Photo: VNA



Les deux parties se sont réjouies de la dynamique du développement et des réalisations marquantes des relations Vietnam-Chine ces derniers temps, en particulier après la visite historique en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong (en octobre 2022) et la visite d'État au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping (en décembre 2023).Les deux parties ont discuté de mesures approfondies pour concrétiser et mettre en œuvre les perceptions communes de haut niveau, en particulier la Déclaration commune Vietnam-Chine sur la poursuite de l’approfondissement et l’élévation des relations de partenariat de coopération stratégique intégral, la construction d’une communauté de destin de portée stratégique Vietnam-Chine.Le vice-ministre permanent Nguyên Minh Vu a proposé que les deux parties renforcent les liaisons routières. Il a suggéré à la Chine d’augmenter ses importations de produits vietnamiens, de favoriser la création rapide de bureaux de promotion du commerce vietnamien, de négocier et signer bientôt un accord-cadre sur le commerce de riz et d’aider des entreprises vietnamiennes classées « marque nationale » à développer leurs marques sur le marché chinois.Il a également proposé d’élargir la coopération en matière d'investissement, de chercher activement à éliminer les difficultés et les obstacles de longue date dans un certain nombre de projets industriels, d’accélérer la mise en œuvre de projets bénéficiaires d'aide non remboursable chinoise au Vietnam, de créer un groupe de travail pour promouvoir la coopération touristique, de renforcer la coopération en matière de ressources en eau, d’utilisation efficace et durable des ressources en eau du Mékong, en garantissant les intérêts légitimes de toutes les parties, en particulier des pays en aval.Approuvant les propositions de coopération du vice-ministre vietnamien, l’assistant du ministre chinois des Affaires étrangères, Nong Rong, a affirmé que la Chine était prête à accroître les importations de produits agricoles de haute qualité en provenance du Vietnam, d’accélérer le processus officiel d’octroi de licences d'importation pour les noix de coco fraîches et d’autres fruits vietnamiens.Il a proposé que les deux parties accélèrent la construction de modèles de portes frontalières intelligentes pour améliorer l'efficacité du dédouanement et limiter la congestion de marchandises aux portes frontalières, élargissent la coopération en matière de développement vert, d’économie numérique et de développement de nouvelles énergies, et coopèrent activement dans les forums multilatéraux régionaux et internationaux.Les deux parties ont échangé des opinions franches et sincères sur les questions maritimes, soulignant l'importance du maintien de la paix et de la stabilité en mer dans le contexte international et régional complexe actuel.Les deux parties ont convenu de bien mettre en œuvre les perceptions communes de haut niveau, l'accord sur les principes de base guidant le règlement des questions maritimes entre le Vietnam et la Chine, de promouvoir efficacement les mécanismes de négociation, les efforts pour contrôler et mieux résoudre les désaccords en mer selon le principe d’avancée progressive, facile d'abord, difficile ensuite, de travailler avec les pays de l'ASEAN pour mettre en œuvre de manière complète et efficace la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), de s’efforcer de parvenir rapidement à un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et substantiel, conforme au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.Le vice-ministre permanent Nguyên Minh Vu a proposé que les deux parties respectent la souveraineté, les droits souverains et la juridiction de chacune établis conformément au droit international, à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, afin d’éviter les incidents compliqués affectant les relations entre les deux pays, et gèrent correctement la question des navires de pêche et des pêcheurs, contribuant activement à la paix et à la stabilité dans la région. -VNA/VI