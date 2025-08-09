Better Choice Awards 2025 : reflet du dynamisme de l'innovation au Vietnam

La troisième édition des Better Choice Awards (BCA) 2025, placée sous le thème « S’élever pour percer » et animée par l’esprit « Fierté du Vietnam », a été officiellement lancée jeudi matin à Hanoï par le Centre national d’Innovation (NIC en anglais), le ministère des Finances et la société par actions VCCorp.

Prenant la parole lors de l’événement, Mme Kim Ngoc Thanh Nga, directrice adjointe du NIC, a affirmé que ces prix vont bien au-delà d’une simple distinction : ils constituent une preuve tangible du dynamisme de l’écosystème vietnamien de l’innovation. Selon elle, ils représentent également un appel à la coopération entre les communautés de la technologie, de la finance et de la consommation, en vue de bâtir un marché plus transparent, plus efficace et porteur d’une forte identité nationale.

S’inscrivant dans le cadre des célébrations de la Journée nationale de l’innovation (1er octobre), l’événement devrait rassembler des centaines d’entreprises, d’organismes de recherche et de fonds d’investissement vietnamiens et internationaux. Il offrira une plateforme d’exposition et de réseautage destinée à promouvoir la coopération stratégique dans des secteurs clés tels que l’intelligence artificielle, les technologies vertes, la finance numérique ou encore l’éducation du futur.

Cette édition se distingue par une envergure accrue. Quatre grandes catégories de prix seront décernées : les Smart Choice Awards (équipements et solutions technologiques pour les consommateurs), les Car Choice Awards (industrie automobile), les Innovative Choice Awards (initiatives innovantes sur les plateformes numériques) et, grande nouveauté, les Consumer Finance Awards (solutions financières à la consommation pour les Vietnamiens).

La création des Consumer Finance Awards constitue le point d’orgue de cette édition. Déclinée en près de dix sous-catégories, cette nouvelle distinction vise à récompenser les plateformes de paiement, banques numériques, applications d’investissement, solutions de crédit et cartes innovantes qui transforment les habitudes de consommation et facilitent l’accès aux services financiers pour la population vietnamienne.

En parallèle, des séminaires de haut niveau aborderont des thématiques de pointe telles que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs ou les technologies quantiques. Ils réuniront scientifiques, chefs d’entreprise et décideurs politiques pour discuter des stratégies de développement technologique du Vietnam.

La cérémonie de remise des prix se tiendra le 3 octobre à Hanoï. -VNA/VI