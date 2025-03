Bên Tre intensifie sa lutte contre la pêche illégale avant l'inspection de la CE

Photo: VNA

La province de Bên Tre, dans le delta du Mékong, a pris des mesures drastiques pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Elle se prépare à la 5e inspection de la Commission européenne (CE) et est déterminée à contribuer à l'effort national visant à lever l'avertissement "carton jaune" de la Commission. Elle a renforcé les enquêtes sur les navires de pêche ayant perdu la connexion avec les dispositifs de surveillance pendant des périodes allant de six heures à moins de dix jours. Les opérations de pêche dans les ports locaux ont été contrôlées afin de prévenir la pêche INN, en veillant à ce que les journaux de pêche et les documents de traçabilité des produits de la mer soient complets, exacts et conformes à la réglementation.

Ces dernières années, la province a donné la priorité à l'inspection des navires et à l'orientation des procédures d'enregistrement et de délivrance de licences. À ce jour, 3 721 bateaux de pêche ont été enregistrés, dont plus de 3 400 ont obtenu ou renouvelé leurs licences de pêche.

Depuis le début de l'année 2025, la province n'a enregistré aucune nouvelle infraction, près de 2 000 navires ayant désormais installé des dispositifs de surveillance. Les autorités locales poursuivent leur collaboration avec les Commandements des régions 3 et 4 des garde-côtes pour assurer une surveillance continue des navires de pêche locaux opérant dans les eaux méridionales. L'accent est mis sur la surveillance à l'aide de systèmes de suivi et sur l'émission d'alertes aux navires risquant de franchir les frontières maritimes.

Par ailleurs, elles assurent une surveillance rigoureuse des navires entrant et sortant des ports, contrôlent le déchargement des produits de la mer et vérifient l'origine des produits pêchés dans les ports de pêche locaux. -VNA/VI