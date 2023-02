Bébé éléphant Bao Ngoc – un symbole de l'amitié Vietnam – Allemagne

Photo: VNA

Un éléphant nommé Voi Nam dont les parents sont nés au Vietnam et offerts au zoo de Leipzig en Allemagne en 1984 et 1985 par les autorités de Hô Chi Minh-Ville a accueilli son deuxième bébé éléphant au zoo le 20 décembre 2022.

Une cérémonie pour nommer l'éléphant nouveau-né a eu lieu le 2 février avec le nom "Bao Ngoc" (joyau précieux) s'est tenue.

L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh, a déclaré que le bébé éléphant symboliserait de l'amitié entre le Vietnam et l'Allemagne.

L’éléphant Voi Nam est né en 2002, marquant un grand événement pour le zoo de Leipzig car le troupeau d’éléphants du zoo a eu un nouveau membre après 66 ans.

Voi Nam et les éléphantes femelles qui sont toutes originaires de pays asiatiques l'année dernière ont donné naissance à deux éléphants et devraient en accueillir deux autres dans les prochaines semaines.

Thomas Guenther, directeur chargé des espèces asiatiques au zoo, a déclaré que la protection des espèces, en particulier la conservation des espèces menacées, est une tâche importante.

Le zoo de Leipzig est le deuxième plus grand zoo d'Europe, construit au 19ème siècle, avec une superficie totale de 26,3 hectares. Il abrite aujourd'hui près de 600 espèces d'animaux provenant de tous les continents du monde.

En plus de développer et de conserver des animaux rares, le zoo met également en œuvre des projets pour aider les parcs nationaux de Cuc Phuong et Cat Ba au Vietnam à prendre soin, entretenir et conserver des animaux rares.