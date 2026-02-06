Banquet solennel au Laos en l’honneur du secrétaire général To Lam

Le 5 février, à Vientiane, le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, a présidé un banquet officiel en l’honneur du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, en visite d’État au Laos.

Le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, et le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, étaient également présents.

Au nom du Parti, de l’État et du peuple lao, le secrétaire général du PPRL et président lao, Thongloun Sisoulith, a adressé ses félicitations au Vietnam pour le succès éclatant du 14e Congrès national du PCV.

Il a exprimé ses sincères remerciements et sa profonde gratitude au Parti, à l’État et au peuple vietnamiens frères pour le soutien et l’aide immenses, précieux, opportuns et empreints de solidarité et de fraternité qu’ils ont apportés au Parti, à l’État et au peuple lao, tant dans la lutte passée pour la libération nationale que dans l’œuvre actuelle de protection, de construction et de développement du Laos.

Il a souligné que le Parti, l’État et le peuple lao feraient tout leur possible, aux côtés du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens frères, pour préserver et renforcer la grande amitié et la solidarité spéciale fondées par le Président Ho Chi Minh, le Président Kaysone Phomvihane et le Président Souphanouvong.

Prenant la parole en réponse, le secrétaire général To Lam a exprimé ses sincères remerciements pour l’accueil solennel, attentionné, chaleureux et empreint de l’esprit de fraternité que le Parti, l’État et le peuple lao ont réservé à lui-même et à la délégation vietnamienne de haut niveau.

Il a affirmé que le Vietnam accordait toujours la plus haute priorité à la préservation, au renforcement et au développement des relations de grande amitié, de solidarité spéciale, de coopération globale et de cohésion stratégique entre les deux pays.-VNA/VI