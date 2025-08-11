Banquet d’État en République de Corée en l’honneur du secrétaire général du PCV

Dans le cadre de sa visite d’État en République de Corée, dans la soirée du 11 août, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et son épouse, accompagnés d’une délégation vietnamienne de haut rang, ont assisté au banquet d’État offert par le président sud-coréen, Lee Jae Myung, et son épouse.



Dans son discours, le président Lee Jae Myung a chaleureusement salué la présence du dirigeant Tô Lâm, son épouse et de la délégation vietnamienne, estimant que leur visite contribuerait à renforcer et à approfondir les relations entre les deux pays.



Il a affirmé que la République de Corée était prête à partager ses expériences en matière de développement et à soutenir activement le progrès du Vietnam. Il a exprimé son désir de voir les deux nations œuvrer ensemble pour une coopération bilatérale toujours plus solide.



Le dirigeant sud-coréen a souligné le rôle des familles multiculturelles vietnamo-sud-coréennes, les considérant comme une passerelle rapprochant les deux nations et consolidant leurs liens. Il a réaffirmé son engagement à préserver l’amitié et la coopération entre les deux pays.



Pour sa part, le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, a exprimé ses remerciements au président Lee Jae Myung et à la partie sud-coréenne pour leur accueil chaleureux et respectueux.



Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm (2e à partir de la droite), le président sud-corée Lee Jae Myung et leurs épouses. Photo: VNA

Il s’est réjoui du développement croissant des relations bilatérales depuis l’établissement des liens diplomatiques en 1992, notamment après la mise en place du partenariat stratégique global, soulignant les efforts conjoints des gouvernements ainsi que les contributions des peuples et des entreprises des deux pays.



Il a mis en évidence les similitudes culturelles, l’amitié sincère et la confiance politique mutuelle comme bases solides pour un développement commun. Il a affirmé le soutien du Vietnam aux politiques de développement de la République de Corée, avant d’exprimer le souhait que la République de Corée continue d’accompagner le Vietnam dans sa nouvelle ère de progrès national. -VNA/VI