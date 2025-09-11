Le président Luong Cuong et son épouse ont présidé, le soir du 10 septembre, à Hanoï, un banquet d’État en l’honneur de la gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn, de son époux. Photo : VNA

Le président Luong Cuong et son épouse ont présidé, le soir du 10 septembre, au Palais présidentiel à Hanoï,un banquet d’État en l’honneur de la gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn, de son époux et de la délégation australienne de haut rang, en visite d’État au Vietnam du 9 au 12 septembre.

Le président vietnamien a souligné que, malgré la distance géographique, le Vietnam et l’Australie partageaient de nombreuses similitudes, des intérêts stratégiques communs ainsi qu’une vision convergente sur les questions régionales et internationales, nourrissant ensemble l’aspiration à bâtir une région Asie-Pacifique de paix, de stabilité, de coopération et prospérité.

Pour le Vietnam, l’Australie est un ami, un partenaire et un compagnon de confiance sur la voie du développement et de l’intégration internationale depuis plusieurs décennies. Les Vietnamiens connaissent bien les ouvrages emblématiques de l’amitié Vietnam–Australie, notamment le pont My Thuân ou le pont Cao Lanh.

Le chef de l’État vietnamien a également mis en avant la contribution de la communauté de plus de 350 000 Vietnamiens installés en Australie, qui fait désormais partie intégrante d’un ensemble de plus de 300 ethnies de l’Australie et participent activement à son développement socio-économique et consolident les relations bilatérales.

Fier du chemin parcouru dans l’histoire commune des deux nations, le président Luong Cuong s’est déclaré confiant que, forts des acquis obtenus au cours d’un demi-siècle et des résultats positifs de cette visite, le Partenariat stratégique global Vietnam–Australie continuera de s’élever vers de nouveaux sommets, au bénéfice concret des deux peuples et au service de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région comme dans le monde.

Dans son discours de réponse, la gouverneure générale Sam Mostyn a affirmé que la stabilité, la prospérité et la sécurité de l’Australie étaient aujourd’hui étroitement liées à celles des pays de la région et que le Vietnam figure au premier rang de ces liens.

Mme Nguyen Thi Minh Nguyet, épouse du président Luong Cuong, offre des cadeaux à la gouverneure générale d'Australie, Sam Mostyn. Photo : VNA

S’appuyant sur la compréhension et la confiance stratégiques ainsi que sur la coopération régionale, notamment au sein de l’ASEAN, Mme Mostyn a insisté sur le fait que l’Australie demeurait un partenaire constant et fiable dans le cheminement du Vietnam vers son objectif de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045.

Elle a rappelé que l’élévation des relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique global en mars 2024 constituait un jalon historique, reflétant la profondeur de la confiance mutuelle et l’ambition commune des deux nations. Depuis, le commerce bilatéral ne cesse de croître, tandis que les deux parties s’engagent à coopérer dans la lutte contre le changement climatique, en vue d’atteindre la neutralité carbone et d’assurer un développement économique durable.

Soulignant que l’éducation représente également un pilier essentiel de la coopération, la dirigeante australienne a affirmé que celle-ci constituait une voie solide vers un avenir meilleur, et n’était qu’un exemple parmi tant d’autres des domaines où l’Australie et le Vietnam œuvrent conjointement à bâtir un avenir radieux pour leurs deux pays. - VNA/VI