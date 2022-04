Bamboo Airways met en exploitation une ligne aérienne entre Melbourne et Hanoi

Bamboo Airways est officiellement devenue la première compagnie aérienne vietnamienne à exploiter la ligne aérienne reliant Melbourne (Australie) à Hanoï (Vietnam).

L’ouverture de la ligne aérienne Melbourne-Hanoï le 28 avril a marqué un nouveau succès de Bamboo Airways sur son parcours de connectivité des grandes villes du Vietnam et de l'Australie après les lignes Ho Chi Minh-Ville - Melbourne (en février 2022), Ho Chi Minh-Ville - Sydney (en mars 2022).

Selon Bamboo Airways, la liaison directe Melbourne - Hanoï permet de raccourcir la durée du vol entre les deux villes à seulement 9 heures.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur général adjoint de Bamboo Airways, Truong Phuong Thanh, a souligné que cette ligne aérienne contribuerait à promouvoir les bonnes relations entre le Vietnam et l'Australie dans tous les aspects, commerce et tourisme notamment.

Le ministre conseiller Tran Le Phuong de l'ambassade du Vietnam en Australie, a souligné que cet événement était important non seulement pour le secteur de l’aviation du Vietnam, les liens entre Melbourne et Hanoï mais aussi pour le renforcement des relations entre le Vietnam et l'Australie.

L'ouverture de cette ligne aérienne marque un jalon dans la coopération bilatérale entre Bamboo Airways et l'aéroport de Melbourne après leur signature d’un protocole d'accord en novembre 2019. La représentante de l'aéroport international de Melbourne, Lorie Argus, a déclaré que cette liaison aiderait les touristes à avoir plus d’options de déplacement plus pratiques entre le Vietnam et l'Australie.

L'aéroport international de Melbourne est l'un des principaux aéroports d'Australie. Le lancement de la liaison Hanoï - Melbourne démontre la stratégie de Bamboo Airways de priorisation de la connectivité intercontinentale. En 2022, Bamboo Airways prévoit de porter ses liaisons aériennes internationales à 40 lignes, dont plusieurs à destination de l’Australie.