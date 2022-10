Bamboo Airways étend sa flotte de 30 avions modernes

Un A321NEO ACF (Airbus Cabin Flex) enregistré sous le nom de VN-A228 et fabriqué à l’usine d’Airbus à Hambourg (Allemagne) a attéri le 8 octobre à l’aéroport international de Noi Bai, devenant officiellement le 30e avion de la flotte de Bamboo Airways.

Un A321NEO ACF est le 30e avion de la flotte de Bamboo Airways. Photo: Bamboo Airways



L'ACF A321neo est le dernier-né de la famille de l’avion à fuselage étroit A320 Airbus, doté du fuselage le plus long de sa catégorie, offrant un confort pour tous les passagers à bord.

Bamboo Airways continue d'améliorer le design de la cabine en réduisant le nombre de sièges, à 223, dont 8 sièges de classe affaire et 215 de classe économique, offrant ainsi une expérience plus optimale aux passagers.

Nguyen Ngoc Trong, président du Conseil d'administration de Bamboo Airways, a déclaré que l'expansion de la flotte était un objectif prioritaire de Bamboo Airways afin d'étendre un nouveau réseau de vols internationaux spécifiques vers l'Europe, l’Océanie, l'Asie du Nord et l’Asie en général, ainsi que les États-Unis à l'avenir.

Au Vietnam, Bamboo Airways est la première et la seule compagnie aérienne à exploiter des avions à fuselage étroit utilisant ce nouveau moteur économe en carburant, a-t-il indiqué.

La compagnie aérienne vietnamienne exploite désormais sa flotte maximale selon un plan approuvé par le gouvernement, avec 3 avions gros porteurs de Boeing, 22 avions à fuselage étroit d'Airbus et 5 jets régionaux Embraer.

Actuellement, Bamboo Airways exploite un vaste réseau de vols intérieurs reliant 21/22 aéroports au Vietnam et un réseau de vols internationaux reliant les principaux aéroports d'Asie, d'Europe et d'Australie.

Bamboo Airways est actuellement l'une des trois plus grandes compagnies aériennes nationales au Vietnam. Quatre ans après sa fondation, la compagnie aérienne a transporté près de 14 millions de passagers en toute sécurité, à bord des vols ayant le taux de ponctualité moyen le plus élevé de l'industrie aéronautique vietnamienne depuis 2019.

Bamboo Airways vise à exploiter une flotte de 42 avions d'ici 2023 et 100 d'ici 2030 lorsque le gouvernement l'autorise. Il se concentre également sur l’élagissement de son réseau de vols internationaux. Au cours des six premiers mois de l’année, Bamboo Airways a inauguré 10 nouvelles liaisons internationales régulières.