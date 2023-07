Baisse des taux d'intérêt sur les dépôts chez les quatre grandes banques

Les taux d'intérêt sur les dépôts chez les quatre grandes banques (Big 4) ont été ramenés au niveau le plus bas depuis un an.



Plus précisément, les banques commerciales par actions BIDV, Vietcombank, VietinBank, et la Banque pour l'agriculture et le développement rural - Agribank, affichent désormais un taux d'intérêt sur les dépôts pour des durées de 1 et 2 mois de 3,3%/an, contre 3,4%/an auparavant.



A Agribank, les taux d'intérêt sur les dépôts de 13 à 24 mois au guichet ont également été ramenés à 6%/an, contre 6,3%/an auparavant.



La banque commerciale par actions pour l'investissement et le développement du Vietnam - BIDV, et la banque commerciale par actions pour le commerce extérieur du Vietnam - Vietcombank, ont également diminué les taux d’intérêt sur les dépôts de différents délais.



Le taux d'intérêt le plus élevé de ces quatre banques est toujours de 6,3%/an pour les dépôts à partir de 12 mois.

A la banque commerciale par actions pour le commerce extérieur du Vietnam - Vietcombank. Photo: VNA



Après cet ajustement, les taux d'intérêt sur les dépôts à court terme de 1 à 3 mois chez Big 4 sont revenus au niveau d'il y a un an, alors que le taux d'intérêt sur les dépôts à long terme demeure supérieur.



Actuellement, les taux d'intérêt sur les dépôts de 12 mois offerts par les banques commerciales varient de 7 à 7,5 %/an.



La tendance à la baisse des taux d'intérêt a été constatée de manière continue depuis la fin du premier trimestre 2023.-VNA/VI Après cet ajustement, les taux d'intérêt sur les dépôts à court terme de 1 à 3 mois chez Big 4 sont revenus au niveau d'il y a un an, alors que le taux d'intérêt sur les dépôts à long terme demeure supérieur.Actuellement, les taux d'intérêt sur les dépôts de 12 mois offerts par les banques commerciales varient de 7 à 7,5 %/an.La tendance à la baisse des taux d'intérêt a été constatée de manière continue depuis la fin du premier trimestre 2023.-VNA/VI