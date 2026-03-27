Baisse des prix des carburants à partir du 26 mars

Une baisse marquée des prix des carburants est entrée en vigueur au Vietnam à partir de minuit, le 26 mars. Photo: VNA

Une baisse marquée des prix des carburants est entrée en vigueur au Vietnam à partir de minuit, le 26 mars, à la suite d’une décision conjointe du ministère de l’Industrie et du Commerce et du ministère des Finances.

Pour cette nouvelle période d’ajustement, les deux ministères ont décidé de suspendre le recours au Fonds de stabilisation des prix, alors que celui-ci avait été mobilisé de manière continue depuis le 10 mars, avec des prélèvements variant de 3.000 à 5.000 dôngs par litre.

Dans le détail, le prix de l’essence E5RON92 est désormais plafonné à 23.326 dôngs le litre (0,89 dollar), soit une baisse de 4.749 dôngs par rapport au tarif précédent, tandis que celui de l’essence RON95-III recule de 5.625 dôngs pour s’établir à un maximum de 24.332 dôngs (0,92 dollar) le litre.

Le diesel 0.05S est vendu à 35.440 dôngs le litre, en baisse de 2.459 dôngs, et le pétrole lampant à 35.384 dôngs le litre, en recul de 971 dôngs. En revanche, le mazout 180CST 3.5S enregistre une hausse de 1.503 dôngs, portant son prix à 21.748 dôngs le kilogramme.

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, les prix pratiqués au Vietnam se situent actuellement dans la moyenne régionale et demeurent inférieurs à ceux observés dans les pays voisins.

Le ministère coordonnera avec les organes compétents les inspections et le contrôle de la mise en œuvre, par les opérateurs du secteur pétrolier, de leur responsabilité en matière d’approvisionnement du marché en carburants, et sanctionnera sévèrement toute infraction, le cas échéant.

Par ailleurs, le ministère de l’Industrie et du Commerce et le ministère des Finances continuent de suivre de près l’évolution du marché pour des ajustements appropriés. -VNA/VI