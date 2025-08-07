Baie d’Ha Long : dispositif de sécurité renforcé pour protéger les touristes

Afin de renforcer la sécurité des visiteurs explorant la baie d'Ha Long, le Commandement militaire de la province de Quảng Ninh a annoncé, le 6 août, la mise en place d'un dispositif de patrouille intensifié. Ce dispositif inclut un navire médicalisé et deux vedettes rapides, opérationnels en continu.

Les unités de patrouille opèrent quotidiennement de 7h à 18h sur les principaux itinéraires touristiques. Un navire reste stationné en permanence près de l'île de Ti Tôp. En dehors de ces horaires, de 18h à 7h du matin, les unités rejoignent l'île de Tuân Châu pour assurer une permanence opérationnelle 24h/24.

Selon le colonel Nguyên Ngoc Son, commandant adjoint du Commandement militaire provincial, chaque équipe de garde est composée de 6 à 8 personnes, réparties entre des unités de communication et des équipes médicales. Le navire médicalisé est équipé de quatre civières, de bouteilles d'oxygène et d'extincteurs pour pouvoir intervenir immédiatement en cas d'incident.

Parallèlement, les autres forces de la province intensifient les contrôles de sécurité dans les ports et embarcadères.

Des officiers du commandement militaire provincial de Quang Ninh inspectent le matériel de sauvetage à bord. Photo : VNA

En amont, Le Comité populaire provincial a collaboré avec l’Institut des Sciences de la Terre (relevant de l’Académie des Sciences et Technologies du Vietnam) pour installer un système d’alerte précoce aux phénomènes météorologiques dangereux comme les orages, tornades et foudre. Les équipements sont en cours de déploiement à des points stratégiques de la baie d’Ha Long, de la baie de Bai Tu Long et du littoral.

La province de Quang Ninh a pour objectif d'accueillir 20 millions de touristes en 2025, dont 4,5 millions de visiteurs internationaux. Elle table sur un chiffre d'affaires touristique de 50 000 milliards de dôngs.

Les chiffres du premier semestre 2025 sont encourageants, avec environ 12,1 millions de visiteurs enregistrés. Parmi eux, 9,8 millions de touristes étaient vietnamiens et 2,3 millions venaient de l'étranger, ce qui confirme la reprise dynamique du secteur touristique dans cette destination emblématique du Vietnam. -VNA/VI