Bach Long Vi : garde-côtes et garde-frontières unissent leurs forces contre la pêche INN

Le poste de garde-frontière de Bach Long Vi et la station des garde-côtes de la Région 1 mènent une campagne de sensibilisation à la lutte contre la pêche INN auprès des pêcheurs. Photo : VNA

Une campagne de sensibilisation contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) a été organisée le 4 novembre au port de Bach Long Vi, dans la ville septentrionale de Hai Phong.



Cette initiative a été menée conjointement par le poste de garde-frontière de Bach Long Vi et la station des garde-côtes de la Région 1, au profit de 357 pêcheurs opérant à bord de 50 navires. À cette occasion, des drapeaux nationaux ont également été remis aux bateaux de pêche.



Le commissaire politique du poste de garde-frontière de Bach Long Vi, Le Viet Dung, a affirmé que cette opération s’inscrivait dans un plan global visant à éradiquer la pêche INN. L’objectif principal est de garantir que tous les acteurs du secteur halieutique comprennent parfaitement et respectent scrupuleusement les réglementations nationales et internationales en vigueur.



Au cours de cette journée de sensibilisation, 425 dépliants informatifs ont été distribués. Ces documents, conçus pour être clairs et concis, précisent les obligations fondamentales des armateurs et des pêcheurs : détention d’un permis de pêche valide, affichage du drapeau vietnamien lors des opérations en mer et contribution active à la protection de la souveraineté maritime et insulaire du pays. Un accent particulier a également été mis sur la sécurité en mer et le maintien de l’ordre public.



Les unités ont en outre rappelé les pratiques de pêche interdites, telles que la destruction des écosystèmes aquatiques, la capture dans les zones de reproduction des espèces juvéniles...



À l’issue de la campagne, l’ensemble des propriétaires de navires présents ont signé des engagements promettant de se conformer rigoureusement aux réglementations relatives à la lutte contre la pêche INN.



Situé à plus de 130 kilomètres des côtes de Hai Phong, Bach Long Vi constitue le plus grand site de pêche du golfe du Bac Bo. Il représente un pôle d'attraction majeur pour de nombreux navires de pêche venus non seulement des provinces du Nord du Vietnam, mais aussi de régions plus éloignées telles que Quang Tri.