Bac Ninh développe son commerce et ses services diversifiés associés à sa transformation numérique

Selon le Département provincial de l'industrie et du commerce, Bac Ninh se fixe un cap clair à l'horizon 2030 : développer un commerce et des services diversifiés, durables et profondément ancrés dans la transformation numérique.

Les tendances futures du commerce et des services, à l'échelle mondiale et nationale, se concentreront sur l'économie numérique, le commerce électronique transfrontalier, la logistique moderne, le commerce durable, les services intégrant l'intelligence artificielle et le big data, ainsi que le développement de l'économie nocturne.

Ainsi, Bac Ninh accordera ainsi la priorité à la planification et à l'investissement dans des infrastructures commerciales et de services modernes et intelligentes ; à la création de centres commerciaux internationaux, de marchés de gros agricoles, de hubs logistiques et d'Inland Container Depot (Vietnam SuperPort) connectés directement à la ceinture 4, aux autoroutes Bac Giang-Lang Son et Hanoï-Quang Ninh, ainsi qu'à l'aéroport international de Gia Binh.

La province mise résolument sur le développement accéléré des services logistiques et du commerce électronique transfrontalier. La province ambitionne d'attirer des investisseurs stratégiques ainsi que les leaders mondiaux et régionaux de la logistique et de l'e-commerce afin d'y implanter leurs centres de distribution et former des plateformes de transit de marchandises de dimension régionale et internationale.

Dans les années à venir, Bac Ninh accordera une attention particulière à l'amélioration de la qualité des ressources humaines dans le commerce et les services, en renforçant la coopération avec les universités et les grandes entreprises pour une formation avancée en gestion, commerce électronique, logistique et services financiers numériques.

La province intensifiera par ailleurs les liens régionaux et internationaux, et soutiendra les entreprises locales dans l'exploitation des accords de libre-échange afin de diversifier marchés, produits, chaînes d'approvisionnement et d'accélérer les exportations durables.

Bac Ninh mettra également l'accent sur les services à valeur ajoutée associés à l'industrie et à l'urbanisation – finance, banque, assurance, culture et divertissement – ainsi que sur l'économie numérique, le commerce électronique et l'économie nocturne en lien avec le tourisme.

Dotée d'une position géoéconomique stratégique - porte d'entrée au nord-est de Hanoï et point de transit du triangle économique Hanoï-Hai Phong-Quang Ninh-Bac Ninh possède de fortes potentialités de développement. Le secteur provincial du commerce et des services a enregistré une croissance annuelle moyenne de 16,5 %, avec un réseau de 234 marchés, 9 centres commerciaux, 31 supermarchés et plus de 350 magasins de proximité.

Les infrastructures d'entreposage de Bac Ninh connaissent une expansion fulgurante, portées par des acteurs majeurs nationaux et internationaux : Mapletree (Singapour), NYK Logistics (Japon), CNCTec, Tân Cảng – Sai Gon et Bac Ky. Ces investissements participent activement à la constitution d'une chaîne logistique moderne, professionnelle et parfaitement intégrée.

Parallèlement, Bac Ninh se distingue au niveau national dans le commerce électronique : son indice e-commerce figure systématiquement dans le Top 10 du pays. Les entreprises de la province ont massivement adopté la gestion numérique, la facturation électronique et les plateformes en ligne.

À ce jour, 100 % des supermarchés, centres commerciaux et magasins de proximité, ainsi qu'une très large majorité des commerces traditionnels, acceptent déjà le paiement sans numéraire.

En 2025, le chiffre d'affaires total du commerce et des services devrait dépasser 761 000 milliards de dôngs, avec une croissance moyenne de 16,5 % sur la période 2021-2025. Depuis 2021, la province a accueilli près de 18 millions de visiteurs, générant plus de 14 000 milliards de dôngs de recettes touristiques. Le commerce extérieur pour 2021-2025 est estimé à près de 660 milliards de dollars, avec un objectif de 1 090 milliards pour la période 2026-2030. -VNA/VI