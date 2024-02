Bac Lieu vise à devenir le pôle national de l'industrie de la crevette

Photo d'illustration : VNA

Dans le but de devenir un « pôle national de l'industrie de la crevette » et de se concentrer sur la création de la marque « Crevette propre de Bac Lieu » pour développer une chaîne de valeur de la crevette, la province de Bac Lieu, dans le delta du Mékong, a entrepris de développer modèles d'élevage de crevette s de haute technologie comme orientation principale.L'information a été publiée par Luu Hoang Ly, directeur du Département provincial de l'Agriculture et du Développement rural, lors d'une séance de travail avec une délégation du ministère de l'Agriculture et du Développement rural dirigée par le vice-ministre Phung Duc Tien le 22 février.Luu Hoang Ly a informé ses invités que la culture aquatique de Bac Lieu s'étendait sur plus de 136 000 ha, l'élevage de crevettes dominant près de 133 000 ha. Notamment, le volume des exportations de produits aquatiques a atteint près de 96 900 tonnes, dépassant le plan de 2 % et marquant une hausse annuelle de 17 %. Les recettes d'exportation ont dépassé le milliard de dollars, enregistrant une augmentation louable de 17 %.Bac Lieu a trois exportations majeures, dont les crevettes, le riz et le sel. Parmi elles, la crevette est la plus grande source de devises étrangères, constituant plus de 95 % du chiffre d'affaires des exportations de la province. La localité vise à tirer 1,3 milliard de dollars de revenus de l'exportation de crevettes d'ici 2025 et 1,7 milliard de dollars d'ici 2030.En réponse aux préoccupations concernant la pêche INN, les autorités locales ont signalé qu'aucun signe de préparation visant à envoyer des navires ou des pêcheurs pour des activités de pêche illégales dans les eaux étrangères n'a été détecté dans la province.Dans son discours de clôture, le vice-ministre Phung Duc Tien a félicité Bac Lieu pour avoir atteint et dépassé 18 des 21 objectifs de développement socio-économique d'ici 2023. Avec un taux de croissance de 7,24%, Bac Lieu se classe au cinquième rang dans le delta du Mékong et au 24e au niveau national.Il a suggéré que la province considère l'amélioration de la production d'alevins de crevettes comme une priorité absolue. En conséquence, il devrait y avoir un effort concerté pour améliorer l'application des sciences et technologies en aquaculture afin d'augmenter la productivité et la qualité, dans le but de créer une marque pour chaque produit.- VNA/VI