Bac Giang vibre au son du Festival de la victoire de Xuong Giang

Le Festival commémorant le 598e anniversaire de la victoire de Xuong Giang (1427-2025), rattachée à la bataille décisive opposant l’armée des insurgés de Lam Son aux envahisseurs Ming dans la citadelle éponyme, a illuminé la zone du vestige national spécial de la victoire de Xuong Giang, dans la ville de Bac Giang, province de Bac Giang.

La victoire de Xuong Giang en 1427 a mis fin à 20 ans de domination chinoise des Ming au Dai Viêt (nom du Vietnam à l’époque), ouvrant une nouvelle période de prospérité et de stabilité dans l’histoire de la nation, a souligné le président du Comité populaire de la ville de Bac Giang, Dang Dinh Hoan, dans son discours d’ouverture.

Le président du Comité populaire de la ville de Bac Giang, Dang Dinh Hoan. Photo: baotainguyenmoitruong.vn

Pour célébrer la victoire sur les envahisseurs Ming, en 1428, après son accession au trône, le roi Lê Loi organisa un festin militaire pour récompenser ses troupes et lire la “Proclamation sur la pacification des Ngô” (Binh Ngô dai cao, considérée comme la deuxième déclaration d’indépendance du Vietnam), a-t-il poursuivi.

La région du Kinh Bac (la partie Nord de l’ancienne capitale de Thang Long, Hanoi actuelle), où fut établie la citadelle de Xuong Giang, receva également la bénédiction royale et organisa une grande cérémonie du culte du Ciel et de la Terre.

Depuis lors, au début du printemps, du 5 au 7 janvier, le peuple local organisa un festival pour éveiller la fierté qu’inspira le triomphe sur les troupes ennemies. Les villages dans les alentours de la citadelle de Xuong Giang, récompensés par le roi pour leurs contributions à la victoire de Xuong Giang, tinrent des processions vers la citadelle de Xuong Giang et ouvrirent leurs fêtes traditionnelles dans la liesse populaire.

Rituel du lâcher d'oiseaux. Photo: baobacgiang.vn

Bien que le temps ait laissé des traces, les vestiges de la citadelle offrent un aperçu unique de l’architecture militaire de l’époque. Les murs, faits de briques et de pierres robustes, témoignent de la grandeur de cette structure autrefois imposante. Le site comprend également des fossés défensifs et des zones stratégiques qui illustrent les tactiques militaires ingénieuses utilisées lors des batailles.

En plus de son rôle historique, la citadelle est un véritable livre ouvert sur l’histoire et la culture vietnamienne. Le site de la victoire de Xuong Giang a été reconnu vestige national spécial en 2009 et le festival traditionnel de Xuong Giang classé en 2023 dans la Liste du patrimoine culturel immatériel national.

Une procession. Photo: baobacgiang.vn

Depuis plusieurs années, le festival de Xuong Giang a été organisé au niveau municipal, attirant des milliers de visiteurs qui viennent rendre hommage les héros du passé, participer à des activités culturelles et reconstitutions historiques, et découvrir une région riche de belles traditions culturelles et héroïques.

En application de la résolution n°1191 de l’Assemblée nationale, à partir du 1er janvier, la ville de Bac Giang a été élargie avec une superficie quadruplée et une population doublée, après la fusion de l’ensemble du district de Yên Dung dans ses limites administratives, ouvrant de nouveaux espaces de développement dans une nouvelle ère.

Spectacle lors du festival. Photo: baotainguyenmoitruong.vn

Evoquant les objectifs fixés par le congrès du Parti de la ville pour le mandat 2020-2025, Dang Dinh Hoan a déclaré que le Comité du Parti, l’administration et la population municipaux oeuvrent au développement global et robuste de Bac Giang vers une agglomération urbaine verte et intelligente, centrée sur les personnes, où il fait bon vivre.

Après la cérémonie rituelle, les délégués et les festivaliers ont profité du programme artistique “Hào khí Xuong Giang muôn thuo luu truyên” (L’esprit de Xuong Giang transmis pour l’éternité), reconstituant l’esprit héroïque de l’armée et du peuple vietnamiens dans la lutte contre les envahisseurs étrangers et les réalisations dans le développement socio-économique du pays. – VNA/VI