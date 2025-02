Bac Giang s'efforce d'attirer environ 1,5 milliard de dollars de capitaux d'investissement direct étranger cette année

Cette année, la province de Bac Giang (Nord) s'efforce d'attirer environ 1,5 milliard de dollars de capitaux d'investissement direct étranger (IDE), selon le président du Comité populaire provincial Nguyen Viet Oanh.

Dans le secteur industriel, Bac Giang vise à attirer les IDE vers le modèle d'« écosystème industriel » qui reliant les parcs industriels aux zones urbaines, aux services disposant d'infrastructures techniques synchrones et modernes; à attirer les investissements dans l’industrie de transformation et de fabrication à grande échelle, l’application de haute technologie, la fabrication intelligente, l’application de l’intelligence artificielle (IA), la transformation verte, l’énergie verte, la production industrielle au service de l’exportation, notamment les projets dans l’industrie des semi-conducteurs ; à réduire la part des activités de transformation et d’assemblage.

Un coin du parc industriel de Van Trung, province de Bac Giang. Photo : https://nhandan.vn/

Dans le domaine du commerce et des services, Bac Giang attire des IDE pour développer une industrie de services synchrone, moderne ayant une haute compétitive pour faire progressivement Bac Giang d’une porte d'entrée, d’un centre de transit de marchandises, de transport, d'entreposage, de logistique, de commerce, de finance, de divertissement, un centre de soins de santé de haute qualité, d'éducation et de formation de qualité de la région moyenne et montagneuse du Nord.

Dans le secteur agricole, Bac Giang se concentre sur l'attrait des investissements dans la transformation, la conservation et la consommation des produits agricoles et forestiers clés de la province tels que le litchi, les légumes transformés, le poulet, le porc, le bois,... dans le sens de l'application de la haute technologie, selon les normes VietGAP, Global GAP et de l'agriculture biologique ; sur le développement de produits OCOP (chaque commune un produit). La province renforce les activités de connexion offre-demande ; crée des liens avec les entreprises, les grandes villes, les plateformes de commerce électronique ; édifie des chaînes allant de la production à la consommation de biens et de produits agricoles pour les agriculteurs.

Selon le président du Comité populaire provincial de Bac Giang, Nguyen Viet Oanh, en 2025, la localité accorde aussi l'attention à l'attraction des investissements verts, des investissements de hautes technologies et de sous-traitance industrielle ; aux méthodes avancées de gestion et de gouvernance, et au renforcement de l'application de la technologie numérique dans la promotion des investissements et la gestion étatique des activités de promotion des investissements.

De même, Bac Giang élabore des programmes pour connecter les entreprises locales aux chaînes d'approvisionnement des entreprises étrangères, en approchant de manière proactive via différents canaux pour attirer les grandes entreprises afin qu'elles apportent des projets de qualité à Bac Giang.

En outre, la localité s’intéresse à construire un système d’information et une base de données pour servir les activités de promotion des investissements ; renforcer la coopération nationale et internationale en la matière.

En 2024, Bac Giang a attiré 73 projets d’IDE avec un capital enregistré de plus de 507 millions de dollars ; autorisé l'augmentation de plus de 782 millions de dollars pour 74 projets d'IDE. Les projets d’IDE se concentraient principalement sur la fabrication et la transformation de composants électroniques, le textile-habillement, la logistique…

Jusqu’à présent, parmi plus de 30 pays et territoires investissant à Bac Giang, la Chine était le plus grand investisseur, suivie par la République de Corée, Singapour, le Japon...

En 2024, Bac Giang a connu une croissance de Produit intérieur brut régional (GRDP) de 13,85%, se classant première du pays et réalisé un commerce extérieur de 60 milliards de dollars, en hausse 14,5% sur un an. Ses principaux partenaires commerciaux était la Chine, la République de Corée, les États-Unis, l'Inde, Taiwan (Chine), le Japon, l'Espagne... -VNA/VI