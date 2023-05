Bac Giang : Faire du district de Viet Yen une ville d'ici 2030

Le district de Viet Yen dans la province de Bac Giang (Nord) met en œuvre activement des solutions pour devenir une ville d'ici 2030, selon le président du Comité populaire de cette localité, Nguyen Dai Luong.

Pour atteindre cet objectif, le district de Viet Yen a défini des tâches importantes qui consistent à se concentrer sur l'accélération de la planification générale, à accélérer les investissements dans la construction d'ouvrages urbains tels que parcs et complexes sportifs, à élever les critères urbains. De même, Viet Yen s’intéresse activement à l’amélioration de son climat d’investissement, à la réforme des procédures administratives, au développement du commerce et des services, aux logements sociaux et aux ouvrages d’approvisionnement en eau courante, aux services sociaux tels que l'éducation, la santé, la culture, etc.

En outre, Viet Yen se concentre sur la mise en œuvre des projets d'infrastructures urbaines, l’accélération de l’édification de l'administration urbaine et de la réforme administrative, du renforcement de la gestion publique dans tous les domaines, tout en assurant la défense et la sécurité nationales, ainsi que l’ordre social…

Parallèlement aux efforts pour résoudre rapidement les questions liées au bien-être social, ainsi qu’à la création d’emplois pour les personnes touchées par le processus d'urbanisation, Viet Yen s’efforce d'accélérer le décaissement d’investissements publics, d’achever rapidement les travaux publics, de perfectionner les critères urbains... Il s’emploie en outre à répondre aux normes avancées de la Nouvelle Ruralité et de parachever le "Projet d'établissement de la cité municipale de Viet Yen et de ses quartiers" pour le soumettre au Conseil populaire provincial de

Bac Giang

, puis les dossiers à présenter au gouvernement et au Comité permanent de l'Assemblée nationale conformément à la réglementation en vigueur.

Ces derniers temps, la province de Bac Giang a prêté attention à la mise en œuvre de la résolution n° 162-NQ/TU du 10 septembre 2021 de la permanence du Comité provincial du Parti sur l’édification et le développement du district de Viet Yen pour qu’il devienne une cité municipale d'ici 2025.

A ce jour, le plan sur le développement du district de Viet Yen a été finalisé et intégré dans le plan directeur provincial de Bac Giang pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon de 2050.

De son côté, Viet Yen mobilise des ressources au service de son développement socio-économique et urbain afin de créer une percée dans le développement des infrastructures de transport, industrielles, urbaines, de service, de logement pour les travailleurs et de technologies de l'information et du numérique.

L’an dernier, ce district a connu des rentrées budgétaires de près de 4.900 milliards de dongs, représentant 175% des prévisions des autorités provinciales pour Viet Yen.

Plusieurs axes de communication reliant Viet Yen aux localités voisines sont construites. A ce jour, neuf projets ont été mis en chantier. De plus, la localité s’intéresse à l’attraction d’investissements dans le réseau de trafic statique (quais, parkings, aires de repos, centres logistiques...).

Le district cherche également à développer les infrastructures des zones et clusters industriels locaux, les infrastructures commerciales et de services, les logements pour les travailleurs.

Les infrastructures commerciales et de services du district se développent. En effet, deux projets de construction d’hôtels 3 à 5 étoiles ont été mis en chantier. En outre, le parcours de golf de Viet Yen devra être achevé et mis en service en 2023.

A ce jour, Viet Yen a achevé la rénovation et la remise en état de nombreux ouvrages culturels locaux importants tels que la maison communale et pagode Tho Ha, la maison communale et temple Van Coc…, selon le président du Comité populaire local, Nguyen Dai Luong.

Viet Yen a également attiré des investissements dans le développement de plusieurs nouvelles zones urbaines, la promotion de l'économie urbaine et des services, le perfectionnement des infrastructures des zones résidentielles... -VNA/VI