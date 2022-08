Bac Giang exporte le premier lot de longane frais vers l’Australie

Photo: VNA

Le Comité populaire du district de Yen The, province de Bac Giang (Nord) a tenu le 19 août, dans le village de Dong Lan, commune de Dong Ky, une réunion pour annoncer la zone de production de longane répondant aux normes VietGAP et les exportations du longane pour cette année.

Lors de la cérémonie, le Comité populaire du district de Yen The a remis la décision de reconnaître la zone de production de longane aux normes VietGAP à la coopérative Hao Thanh et a organisé une cérémonie d'exportation du premier lot du longane de Yen The vers le marché australien.

Actuellement, Bac Giang compte environ 3.400 hectares de longaniers avec une production totale d'environ 20.000 tonnes. La culture du longanier est concentrée dans les districts de Luc Ngan, Luc Nam, Yen The et Lang Giang.

La province a accordé 47 codes de zone de plantation couvrant une superficie de 514 hectares, avec une production de 4.000 tonnes pour l'exportation vers la Chine ; 5 codes de zone de plantation d'une superficie de 52,92 hectares, avec une production d'environ 450 tonnes pour l'exportation vers l’Australie.