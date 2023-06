Bac Giang et Hai Duong garantissent la qualité des litchis d’exportation

Avec un grand effort pour améliorer la qualité des litchis exportés, Bac Giang et Hai Duong (Nord) s’attendent à de bonnes ventes sur les marchés étrangers.



Bac Giang : la qualité des litchis est la priorité absolue

Les litchis à Luc Ngan. Photo: VNA



Selon le Service de l’Industrie et du Commerce de la province de Bac Giang, en 2023, la province de Bac Giang compte 29 700 ha de litchi « thiều » pour une récolte estimée à plus de 180 000 tonnes. La superficie de culture du litchi répondant aux normes VietGAP est de 15 600 ha avec une production estimée à 115 000 tonnes tandis que celle répondant aux normes GlobalGAP est de 215 ha avec une production estimée à environ 2 500 tonnes.

À l’approche de la saison du litchi dans la seconde quinzaine de mai, la province de Bac Giang a travaillé avec les agences compétentes du ministère de l’Industrie et du Commerce afin d’élaborer un plan d’exportation.

Jusqu’à présent, les litchis de Bac Giang ont été exportés dans divers marchés étrangers comme le Japon, la Chine, les États-Unis, la Thaïlande et l’Australie. Récemment, les entreprises des deux provinces du Guangxi et du Yunnan (Chine) sont venues sonder et signer des accords avec Bac Giang dans l’exportation du litchi vers le marché chinois.

Bac Giang dispose déjà de 110 codes d’unité de production (PUC) du litchi destiné à l’exportation vers le marché chinois, avec plus de 16 000 ha, 37 pour le Japon (297 ha) et 17 pour les États-Unis (184 ha). La province compte également 19 PUC pour l’exportation du litchi vers le marché thaïlandais et neuf pour l’exportation vers le marché australien.

Nguyên Thê Thi, vice-président du Comité populaire du district de Luc Ngan (province de Bac Giang), localité qui est connue comme le royaume du litchi « thieu », a fait savoir que la qualité des litchis était une priorité absolue. Le PUC attribué déjà aux localités sera retiré si leurs produits ne répondent pas aux exigences des marchés d’exportation.

En 2021, les litchis de Luc Ngan ont été autorisés à être exportés vers le Japon. Cela a été un tournant majeur pour les cultivateurs.

Actuellement, Bac Giang mise sur l’exportation du litchi vers les États-Unis considérés comme un marché potentiel avec un fort pouvoir d’achat. La province compte exporter vers les États-Unis 1 500 tonnes de litchis.

Pour le marché américain, il est prévu d’exporter jusqu’à 1 500 tonnes de litchis. Actuellement, Bac Giang dispose de 17 codes régionaux délivrés par les États-Unis (avec une superficie de 205 hectares) pour la culture des litchis.

En plus de cultiver et de prendre soin des litchis selon des normes strictes, lors de la récolte, ils sont tous récoltés la nuit pour garantir leur fraîcheur et répondre aux normes des marchés les plus exigeants.



Hai Duong : renforcer la promotion des exportations

Transformation de litchis pour l'exportation. Photo: VNA



Selon le Service de l’Industrie et du Commerce de la province de Hai Duong, le district de Thanh Hà compte 3 265 ha de litchis « thiều », dont 500 ha de litchis ont été reconnus conformes aux normes VietGAP et GlobalGAP. La province prévoit récolter de 65 000 à 67 000 tonnes de litchis cette année.

Actuellement, les litchis de Thanh Hà sont exportés vers des marchés exigeants tels que les États-Unis, le Japon, l’Europe, l’Australie, et conquièrent progressivement des consommateurs de ces pays, comme en témoigne l’augmentation annuelle des exportations.

Pour promouvoir la vente des litchis, Hai Duong a organisé à la fin du mois d’avril une conférence de promotion de la consommation de litchis en 2023.

La Chine reste un grand marché du litchi vietnamien. Cette année, l’exportation de litchis vers la Chine sera confrontée à de nombreux défis, car ce marché a des exigences élevées et strictes pour les produits agricoles importés. Alors, les localités devront travailler plus dur sur l’organisation de la production et la gestion de la qualité, a souligné To Ngoc Son, directeur adjoint du Département de marché Asie-Afrique, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Toute la province compte 21 établissements ayant des codes d’emballage exportés vers la Chine, les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et la Thaïlande. Actuellement, Hai Duong demande au Département de la protection des végétaux d’accorder les codes d’emballage des litchis exportés vers la Chine à trois établissements avec une capacité de 500 tonnes/jour.

Du côté des entreprises, selon Nguyên Khac Tiên, président du conseil d’administration de la société par actions Ameii Vietnam, l’entreprise accorde toujours une grande importance à la valeur culturelle des litchis de Thanh Hà dans le processus de promotion commerciale.

L’entreprise souhaite que les cultivateurs produisent des produits de haute qualité et répondant aux critères des marchés d’exportation haut de gamme, contribuant ainsi à améliorer la marque des produits agricoles vietnamiens.

Cette année, Ameii Vietnam a investi dans des lignes de transformation et d’emballage au service de l’exportation, a déclaré Nguyên Khac Tiên, en disant espérer qu’en 2023, les litchis seront exportés dans de nouveaux marchés et que le volume d’exportation s’accroitra. – NDEL/VNA/VI