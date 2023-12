Bac Giang et Chungcheongnam (République de Corée) signent un accord de coopération

Une délégation de la province sud-coréenne de Chungcheongnam s'est entretenue et a signé le 5 décembre un accord de coopération avec les autorités de la province de Bac Giang (Nord).

S'exprimant lors de l'événement, le président du Comité populaire provincial, Le Anh Duong, a déclaré que la République de Corée se classe désormais au premier rang en termes de nombre de projets et au deuxième rang en termes de capitaux parmi les 30 pays et territoires investissant à

Bac Giang

.

Selon lui, Bac Giang arbrite notamment l’Institut universitaire professionnel de technologie Vietnam- République de Corée, qui contribue efficacement à l'objectif de développer une main-d'œuvre qualifiée répondant aux exigences des secteurs industriels locaux et des entreprises sud-coréennes implantées au Vietnam.

À l'heure actuelle, Bac Giang compte 1.750 travailleurs en République de Corée et près de 1.200 Sud-Coréens travaillent dans cette province vietnamienne. Les échanges culturels et économiques entre Bac Giang et la République de Corée se développent de plus en plus.

La

République de Corée

est le deuxième partenaire commercial de Bac Giang, les échanges commerciaux totalisant 13,3 milliards de dollars l'année dernière, en hausse de 46,2% sur un an, a indiqué Le Anh Duong.

Entretien entre le président du Comité populaire de Bac Giang, Le Anh Duong, et le gouverneur de Chungcheongnam, Kim Tae-heum. Photo: VNA

Au cours des 11 premiers mois de 2023, le commerce entre les deux parties a atteint environ 14,8 milliards de dollars, soit 31,2% du commerce extérieur de Bac Giang.

De son côté, le gouverneur de Chungcheongnam, Kim Tae-heum, a émis le souhait de rendre plus profondes et efficaces les relations diplomatiques entre les deux localités.

Après leur entretien, les deux parties ont signé un accord de coopération, convenant d’organiser régulièrement des visites de délégations, de promouvoir les échanges culturels, leur coopération dans le développement industriel et agricole ainsi que la santé, l’éducation, la formation des ressources humaines qualifiées et l’emploi, entre autres. -VNA/VI