Bà Ria-Vung Tàu mise sur les ports et la logistique pour doper sa croissance

En 2024, l’industrie portuaire de la province de Bà Ria-Vung Tàu a franchi une étape importante avec un débit total de marchandises dans ses ports maritimes dépassant 138,2 millions de tonnes, soit une augmentation de 23% par rapport au plan annuel, et un volume de fret en conteneurs atteignant 10,8 millions d’EVP, en hausse de 34% par rapport à l’année précédente.

Ces résultats impressionnants sont attribués à une série de mesures stratégiques mises en œuvre par la province, axées sur des percées dans le développement portuaire et logistique visant une croissance durable.

Lê Ngoc Linh, directeur du Département provincial du plan et de l’investissement, a souligné que le produit intérieur brut régional (PIBR) de Bà Ria-Vung Tàu a augmenté de 11,72% en 2024, le taux le plus élevé de la dernière décennie.

Trente-six des 37 objectifs socio-économiques ont été atteints ou dépassés, avec un taux de décaissement des investissements publics de plus de 95,9%, le plus élevé de la période 2021-2024. Ces réalisations sont en grande partie dues aux performances exceptionnelles de l’industrie portuaire.

Pour obtenir ces résultats, Bà Ria-Vung Tàu a investi dans les infrastructures, renforcé la capacité de transport et optimisé le processus opérationnel. La province a mis à profit ses atouts uniques pour assurer un développement durable, renforçant son rôle de plaque tournante clé du réseau logistique international. Notamment, le chenal de navigation Vung Tàu-Cai Mep a été dragué à une profondeur de -15,5 m, répondant aux exigences opérationnelles des principales compagnies maritimes mondiales.

Cao Hông Phong, directeur général adjoint du terminal international Gemalink, a noté que le projet de dragage a permis aux navires de naviguer dans le port plus rapidement et plus efficacement, réduisant ainsi le temps d’attente causé par les changements de marée. Ce développement profite aux opérateurs portuaires, réduit les coûts pour les compagnies maritimes et améliore la capacité du terminal à gérer les navires de grande taille, augmentant encore le débit de fret, a-t-il poursuivi.

Nguyên Công Vinh, vice-président du Comité populaire provincial de Bà Ria-Vung Tàu, a souligné que les infrastructures de transport modernes, les canaux maritimes standardisés et le temps d’accostage réduit sont les principaux facteurs d’attraction des compagnies maritimes. Il a réaffirmé l’engagement de la province à développer des infrastructures synchronisées et entièrement intégrées pour faciliter la croissance économique portuaire et maritime dans les années à venir.

Vision stratégique pour une croissance durable

Dans le cadre du Plan directeur de développement du système portuaire du Vietnam pour 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, les ports de Bà Ria-Vung Tàu sont classés comme ports spéciaux et servent de plus grand système de passerelle et de transbordement du pays. Conformément à ce plan, la province a consacré des ressources au développement de son système portuaire et de ses services logistiques, reconnaissant la logistique comme l’un de ses quatre piliers économiques clés.

D’ici 2025, Bà Ria-Vung Tàu aspire à devenir un centre économique maritime national, un centre régional pour les services maritimes en Asie du Sud-Est, une destination touristique de classe mondiale et un centre logistique majeur pour la région du Sud-Est.



Pour réaliser cette vision, la province améliore les infrastructures de connectivité des transports, cultive une main-d’œuvre de haute qualité et favorise les partenariats internationaux pour attirer les investissements, la technologie et l’expertise.

Le colonel Bui Van Quy, directeur général adjoint de la Sai Gon Newport Corporation et président de l’Association portuaire de l’ASEAN, a souligné le lien intrinsèque entre les ports et les services logistiques.

Il a salué l’accent mis par Bà Ria-Vung Tàu sur le développement de la logistique comme une stratégie solide basée sur ses atouts existants, mais a souligné la nécessité d’accélérer l’adoption de technologies avancées dans la logistique, y compris le transport et l’entreposage, pour accroître l’efficacité et réduire les coûts des entreprises. – VNA/VI