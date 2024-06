Bà Ria-Vung Tàu et Dông Nai, aimants à investisseurs de la région du Sud-Est

Les provinces de Bà Ria-Vung Tàu et Dông Nai sont devenues des pôles d’attraction pour les investissements directs étrangers (IDE) dans la région du Sud-Est.

Selon l’Agence de l’investissement étranger relevant du ministère du Plan et de l’Investissement, la province de Bà Ria-Vung Tàu est en tête du pays en termes d’attraction d’IDE avec de nouveaux IDE enregistrés de plus de 1,52 milliard de dollars au cours des quatre premiers mois de cette année, soit 16,4 % stock d’IDE du pays, soit plus de 12 fois supérieur à celui de la même période de l’année dernière.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Pham Viêt Thanh, a souligné les avantages locaux, affirmant que la province occupe une position stratégique particulièrement importante et constitue une porte d’entrée vers la Mer Orientale de la région du Sud-Est et de tout le pays, avec des conditions naturelles favorables, une population hospitalière et une main d’œuvre de qualité.

Dans le cadre de son plan directeur de développement d’ici 2030, Bà Ria-Vung Tàu comptera 24 parcs industriels d’une superficie de 16.052 ha. Outre les 13 parcs industriels en activité, le parc industriel pétrolier et gazier de Long Son a obtenu un certificat d’enregistrement d’investissement, tandis que deux parcs industriels sont en cours de procédure d’investissement et sept autres ont été ajoutés à la planification.

Matsumoto Nobuyuki, représentant en chef de l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que Bà Ria-Vung Tàu était l’une des localités dans lesquelles la JETRO avait conseillé aux entreprises d’investir.

Selon lui, la province possède des avantages tels que le port de Cai Mep Thi Vai, l’aéroport international de Long Thành en construction, des ressources pétrolières et gazières et des entrepôts de GNL, ainsi qu’une source stable d’approvisionnement en électricité. Elle se trouve à côté de Dông Nai et de Binh Duong, deux localités dotées d’usines assurant un approvisionnement suffisant pour la production.

Pendant ce temps, Dông Nai est considérée depuis de nombreuses années comme un «aimant» à investisseurs, car une série de projets d’infrastructures de transport ont été investis et seront mis en service dans les prochaines années, tels que l’aéroport international de Long Thành, l’autoroute Biên Hoa - Vung Tàu et la rocade 3 de Hô Chi Minh-Ville.

Selon le directeur du Département provincial du plan et de l’investissement, Nguyên Huu Nguyên, Dông Nai se concentre sur le développement de l’industrie de haute technologie, du commerce et de la logistique.

Il propose des incitations et des politiques de soutien aux investisseurs dans les domaines des industries de soutien, de la haute technologie.





Dans l'usine de piliers centrifuges en béton d'une entreprise d’IDE dans le parc industriel spécialisé de Phu My 3, dans la cité municipale de Phu My, province de Bà Ria-Vung Tàu. Photo: VNA



Le président du Comité populaire de la province de Bà Ria-Vung Tàu, Nguyên Van Tho, a déclaré qu’en plus de promouvoir ses avantages, la province s’attache à éliminer les goulots d’étranglement des procédures, à accélérer les réformes administratives afin de créer des conditions favorables pour les entreprises.

Bà Ria-Vung Tàu s’efforce de développer un axe économique lié au port maritime de Cai Mep - Thi Vai, au système de transport interportuaire et à la route nationale 51. De plus, l’autoroute Biên Hoa - Vung Tàu et la rocade 4 de Hô Chi Minh-Ville formeront un axe économique dynamique de l’industrie – la logistique. La province s’efforce également de développer des complexes urbains, industriels et de services à grande échelle dans la nouvelle ville de Phu My.

En plus de deux parcs industriels dans la ville de Vung Tàu et dans le district de Dât Do, toute la zone de développement du parc industriel de la province sera située dans les districts de Phu My et Châu Duc.

Les parcs industriels de cet axe moteur attirent des investissements sélectifs dans des secteurs à haute technologie et avancés tels que l’électricité - électronique, la production de robots, les équipements intégrés d’exploitation automatique et de contrôle à distance, l’Internet des objets (IoT), l’intelligence artificielle, la production de moyens de transport, produits pharmaceutiques et produits biologiques.

Le secrétaire du Comité du Parti de la province de Dông Nai, Nguyên Hông Linh, a déclaré qu’entrant dans une nouvelle étape de développement, la province exige que les entreprises d’IDE utilisent la technologie moderne et appliquent la transformation numérique.

La province vise à devenir l’un des pôles de croissance importants du pays d’ici 2050, leader du pays dans le développement d’industries à haute valeur ajoutée, en mettant l’accent sur l’économie verte et l’économie circulaire pour atteindre l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050.

Jusqu’à 65 pays et territoires se sont inscrits pour investir dans la province de Binh Duong. Afin de saisir de nouvelles opportunités, en particulier après que le Vietnam a amélioré son partenariat avec une série de grandes économies telles que les États-Unis, le Japon, la République de Corée, la Chine et l’Australie, Binh Duong a été proactive en appelant ces pays à investir. – VNA/VI