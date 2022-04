Aviation : ouverture de nouvelles lignes entre le Vietnam et l'Inde

Vietjet a annoncé lors d’une cérémonie organisée le 19 avril à Hanoï l'ouverture de nouvelles liaisons vers l'Inde, notamment Hanoï - Mumbai, Ho Chi Minh Ville - Mumbai, Phu Quoc - New Delhi et Phu Quoc - Mumbai, ce marquant le retour et l'expansion de ses opérations dans ce pays de 1,4 milliard d'habitants.

La cérémonie a vu la présence du président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue, du président de la Chambre du peuple indien Om Birla, entres autres.

Les liaisons aériennes de Ho Chi Minh-Ville et Hanoï à Mumbai seront opérées respectivement les 2 et 3 juin, avec une fréquence de 4 vols aller-retour et de 3 vols aller-retour hebdomadaires. La liaison Phu Quoc - Mumbai sera opérée avec une fréquence de 4 vols aller-retour par semaine et la liaison Phu Quoc - New Delhi, 3 vols aller-retour par semaine, à partir respectivement du 8 septembre et du 9 septembre 2022.

Vietjet exploite actuellement deux liaisons commerciales régulières reliant Hanoï et Ho Chi Minh-Ville à New Delhi, sans compter les vols charters du Vietnam à Bodh Gaya. Les deux liaisons Ho Chi Minh-Ville/Hanoi - New Delhi seront effectuées à partir du 29 avril et du 30 avril, respectivement, avec une fréquence de 3 aller-retour par semaine.

A cette occasion, Vuong Dinh Hue et Om Birla et d'autres délégués ont assisté à la cérémonie de remise d'un accord visant à établir une coentreprise de technologie de l'information entre Galaxy Digital Holdings, membre du groupe Sovico (Vietnam) et le groupe Tech Mahindra (inde).

Galaxy Digital Holdings et Tech Mahindra vont créer conjointement une coentreprise technologique qui se concentre sur la construction d'un Centre mondial de développement de logiciels au Vietnam, fournissant des services de plateforme de mégadonnées, d'IA/ML (intelligence artificielle et d'apprentissage automatique) ; le développement du Centre de recherche et d'innovation, le Centre de formation en technologies de l'information.