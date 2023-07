Aviation : la reprise du marché intérieur continuera de s'accélérer au seconde semestre

Le directeur de l'Autorité de l' aviation civile du Vietnam, Dinh Viet Thang, a déclaré que les perspectives du marché intérieur de l'aviation au cours des 6 derniers mois de l'année continueront de croître, mais le taux de croissance diminuera progressivement.

Au cours des 6 premiers mois de l'année, les compagnies aériennes vietnamiennes ont exploité 66 liaisons reliant Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et Da Nang à 19 autres aéroports locaux, avec une fréquence de 650 vols par jour.

Le nombre total des passagers a été estimé à 34,7 millions, en hausse de 49,6 % par rapport à la même période de 2022, dont 14,7 millions d'étrangers, soit une augmentation de près de 5 fois en rythme annuel et 20 millions de visiteurs vietnamiens, en baisse de 3,4 %. Le volume total du fret aérien est estimé à 483.000 tonnes, en recul de 26%.

Le marché du transport aérien international se redresse avec le retour de nombreuses compagnies aériennes internationales, est multiplié par près de 5 en un an. Rien qu'en mai et juin, le transport aérien a connu une hausse de près de 80% en rythme annualisé.

Selon le chef de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam, il est prévu qu'au cours des derniers mois de l'année, le marché de l'aviation internationale continuera de se redresser avec un taux de reprise plus rapide que les premiers mois de 2023.

Actuellement, 52 compagnies aériennes étrangères et 5 vietnamiennes exploitent le marché international avec 143 liaisons reliant 29 pays et territoires en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique à Hanoi, Da Nang, Hô Chi Minh-Ville, Cam Ranh, Phu Quôc, Da Lat.

Certains marchés ont connu une forte croissance par rapport à la période avant la pandémie de COVID-19 comme la Thaïlande, l'Indonésie, l'Australie ( 10-30% par rapport à 2019) tandis que le marché japonais a retrouvé approximativement les mêmes niveaux qu'avant la pandémie. Certains autres marchés comme l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Europe connaissent une reprise rapide, surtout le marché indien (nouveau marché) qui connaît un développement impressionnant.

Cependant, certains marchés comme la Chine, la République de Corée, Hong Kong (Chine), Macao (Chine), ont un taux de reprise plus lent. -VNA/VI