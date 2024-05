Autorisation à Truong Thi Mai pour quitter ses fonctions en tant que parlementaire à l’Assemblée nationale

Truong Thi Mai. Photo: VNA

Selon un communiqué de presse du secrétaire général de l’Assemblée nationale, dans l'après-midi du 16 mai, le Comité permanent de l'Assemblée nationale s'est réunie sur la demande de démission de Truong Thi Mai, députée de la province de Hoa Binh à l’Assemblée nationale, de ses fonctions de parlementaire à la 15e Assemblée nationale.



Conformément à la Constitution, à la loi sur l'organisation de l'Assemblée nationale et aux réglementations légales pertinentes, sur la base des avis des agences compétentes, sur la base de la proposition de la Commission des affaires liées aux députés, considérant la demande de Truong Thi Mai de démissionner de ses fonctions de parlementaire à l'Assemblée nationale le 13 mai 2024, le Comité permanent de l'Assemblée nationale a mené une discussion, un vote à bulletin secret pour approuver et promulguer la résolution n° 1053/NQ-UBTVQH15 laissant Truong Thi Mai quitter ses fonctions en tant que parlementaire à la 15e Assemblée nationale.



Le même jour, lors du 9e Plénum du 13e mandat du Parti, le Comité central a accepté de laisser Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, membre du Comité central du 13e mandat, quitter ces postes et prendre sa retraite.-VNA/VI