Autonomie technologique : recommandations d'experts de VietNuc au 14e Congrès du PCV

Le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam est considéré comme un jalon important pour définir les grandes orientations de développement du pays dans la nouvelle conjoncture. Photo: VNA

Le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam est considéré comme un jalon important pour définir les grandes orientations de développement du pays dans la nouvelle conjoncture. Dans un contexte mondial marqué par des mutations rapides, les exigences en matière de développement durable, d’autonomie stratégique et de renforcement des capacités scientifiques et technologiques s’imposent avec acuité.



Lors d’entretiens avec la VNA à Paris, plusieurs membres du comité exécutif du Réseau des experts vietnamiens en énergie nucléaire à l’étranger (VietNuc) ont souligné que la formation de ressources humaines hautement qualifiées devait être considérée comme le point de départ de l’autonomie technologique. Selon eux, la formation doit être profondément rénovée, en mettant l’accent sur la qualité, l’actualisation des programmes selon les normes internationales et la priorité accordée à des domaines clés tels que l’énergie, le nucléaire, l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les nouveaux matériaux et les hautes technologies. L’enseignement supérieur doit devenir un espace de création et d’innovation.



Parallèlement à la formation, les experts ont insisté sur la nécessité de développer une recherche scientifique étroitement liée à la production, à travers la mise en place d’écosystèmes d’innovation associant universités, instituts de recherche et entreprises. Dans ce processus, l’État est appelé à jouer un rôle de facilitateur afin de permettre aux entreprises de devenir le centre de l’application et de la commercialisation des résultats de la recherche.



Un autre pilier important concerne la mobilisation et la valorisation des ressources intellectuelles vietnamiennes à l’étranger. Selon le comité exécutif de VietNuc, au-delà des politiques d’attraction, il est essentiel de confier aux experts vietnamiens à l’étranger des responsabilités concrètes dans la gestion, l’élaboration de stratégies et la mise en œuvre de programmes scientifiques et technologiques majeurs, en les reconnaissant comme une composante intégrale des ressources nationales.



Les membres de VietNuc ont également souligné que, dans un contexte d’intégration internationale approfondie, la maîtrise des technologies devait aller de pair avec le renforcement des capacités internes et la construction progressive de chaînes de valeur technologiques nationales. Cette approche contribuera à la transition verte et à un développement durable à long terme.-VNA/VI