Augmenter les exportations de produits agricoles issus de la production verte

En 2023, les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques du Vietnam pourraient rapporter 54 milliards de dollars. Le Vietnam dispose encore de nombreux potentiels et opportunités d’exportation grâce aux efforts déployés pour diversifier ses marchés.



Comme la consommation verte devient progressivement une tendance dans le monde, pour la saisir et créer des produits agricoles adaptés aux marchés, le secteur agricole promeut la restructuration vers le développement d'une agriculture circulaire et verte. Cela relève également de sa responsabilité de réduire les émissions pour contribuer à la mise en œuvre de l'engagement pris par le gouvernement lors de la COP 26, d'atteindre «zéro émission nette» d'ici 2050.



Selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan, toutes les filières visent à promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement, à faible émission de carbone et adaptée au changement climatique.



Le Vietnam s'est lancé dans la mise en œuvre d'un projet considéré par des organisations internationales comme le premier au monde et un modèle d'avenir pour la promotion de l'agriculture verte. Il s'agit du projet de développement durable d'un million d'hectares spécialisés dans la culture de riz de haute qualité et à faibles émissions, associée à une croissance verte dans le delta du Mékong jusqu'en 2030.



Le projet vise à créer un écosystème rizicole dans le but de combiner production et amélioration de la qualité, en pilotant de nouvelles politiques, de tirer le meilleur parti des sous-produits de la production de riz dans le but de faire du « développement vert, émissions réduites, haute qualité » la marque du riz vietnamien.

Production d'ananas en conserve à An Giang. Photo: VNA





Le secteur agricole a adopté des réformes pour d'autres cultures dans la production et la commercialisation.



Le Vietnam promeut parallèlement l’application des sciences et des technologies pour produire des produits agricoles propres et de haute qualité répondant aux besoins des consommateurs nationaux et aux normes internationales. En effet, les sciences, les technologies et l'innovation contribuent à plus de 30% de la valeur ajoutée de la production agricole.



Actuellement, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural élabore un avant-projet intitulé «Développement et application scientifiques, transfert de technologies pour promouvoir l'économie circulaire dans l'agriculture jusqu'en 2030», pour solliciter l’approbation du Premier ministre. D'ici 2030, dans le domaine de l'agriculture, 60% des sous-produits seront transformés, 80% des sous-produits du riz seront collectés et recyclés. Dans l'élevage, 60% des ménages et des exploitations agricoles traiteront les déchets, appliqueront des processus de gestion et de valorisation des déchets et de réutilisation des sous-produits des principaux produits agricoles.



Concernant les pesticides, le Vietnam compte actuellement plus de 800 pesticides biologiques. Selon le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Hoang Trung, un objectif de son ministère est que d'ici 2030, leur proportion atteigne 30 % dans la liste des pesticides autorisés au Vietnam. En outre, la quantité d’engrais organiques industriels utilisée représentera au moins 30% de la quantité totale des engrais utilisée dans la production agricole.



D’ici 2050, 50% des superficies cultivées au Vietnam utiliseront des engrais organiques et 100% des matières premières disponibles provenant de l’agriculture, de l’élevage, de l’aquaculture et des déchets ménagers seront utilisées comme engrais organiques dans la production agricole et industrielle.-VNA/VI