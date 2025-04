Augmentation prévue de plus de 20 % des vols intérieurs pendant la période de pointe estivale et la réunification nationale

Les compagnies aériennes vietnamiennes prévoient d'exploiter 7 536 vols intérieurs, soit environ 1,5 million de sièges, pendant la période de forte affluence liée aux vacances de la Journée de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril) et de la Fête du travail (1er mai).

Ces chiffres représentent une augmentation de 21 % du nombre de vols et de 22 % du nombre de sièges par rapport à la même période l'an dernier.

Une grande partie de ces vols desservira des destinations vers/depuis Hô Chi Minh-Ville, avec 5 083 vols et 1,03 million de sièges, soit une moyenne de 462 vols par jour. Cela représente une augmentation de 21 % du nombre de vols et de 21,9 % du nombre de sièges.

La liaison Hanoï - Hô Chi Minh-Ville comptera à elle seule 1 261 vols pour un total de 305 000 sièges, soit une augmentation de 8 % du nombre de vols et de 7 % du nombre de sièges par rapport à la période précédant les vacances, et une hausse de 16 % et 11 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Par ailleurs, pendant la haute saison estivale, du 15 mai au 15 août, les compagnies aériennes vietnamiennes prévoient également d'exploiter 68 558 vols intérieurs, soit une augmentation de 18 % par rapport à l'année précédente.

La capacité totale en sièges pour l'été devrait atteindre environ 14 millions de sièges, soit une augmentation de 18 % par rapport à l'été 2024.

Plus de 20 000 vols seront assurés à destination/en provenance de destinations touristiques populaires telles que Cam Ranh, Phu Quôc, Dà Lat et Quy Nhon, représentant 30 % de l'ensemble des vols intérieurs. Ce chiffre marque une augmentation de 32 % par rapport au programme initial et de 20 % par rapport à la même période de l'année précédente. L'offre de sièges devrait atteindre près de 4,1 millions, enregistrant une hausse respective de 30 % et 21 %.

Sur les principales lignes intérieures entre Hanoï, Da Nang et Hô Chi Minh-Ville, les compagnies aériennes devraient exploiter 26 800 vols, soit 39 % du total des opérations. À eux seuls, les vols au départ et à destination d'Hô Chi Minh-Ville seront au nombre de 45 000, soit une moyenne de 490 par jour. Le nombre de sièges disponibles sur ces lignes atteindra 9,23 millions. -VNA/VI