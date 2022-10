Le 7 octobre, le Département général des Douanes a déclaré qu'il avait présenté des propositions sur l’augmentation des exportations officielles de produits agricoles via les lignes ferroviaires.

Selon le Département général des Douanes, depuis le Nouvel An lunaire 2022, le volume de marchandises importées et exportées par les portes frontalières terrestres du Nord n'a cessé de diminuer. Les entreprises ont tendance à choisir le transport de marchandises importées et exportées par des lignes ferroviaires internationales car le transport ferroviaire est toujours fluide et moins affecté par l’épidémie, tout en offrant un coût moins élevé que les autres modes de transport.

Sur la base des besoins et des recommandations de certaines entreprises, le Département général des Douanes a proposé d'augmenter les exportations officielles de produits agricoles via les lignes de chemin de fer.

Auparavant, le vice-Premier ministre Le Van Thanh avait demandé aux ministères, agences et localités de se concentrer sur la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures pour tirer parti des modes de transports maritime et ferroviaire afin de résoudre la congestion de marchandises aux portes frontalières du Nord.

Le ministère des Finances avait également proposé d'investir dans les infrastructures ferroviaires pour pouvoir répondre à la demande de transport de marchandises importées et exportées.