Aucune victime vietnamienne signalée dans l’attaque terroriste à Moscou

Il n’y a aucune information sur les victimes liées aux Vietnamiens lors de l’attaque terroriste dans le Crocus City Hall, près de Moscou, le 22 mars au soir (heure locale), a déclaré le conseiller Vu Son Viêt, chef du département consulaire et chef adjoint du conseil des affaires communautaires de l’ambassade du Vietnam en Russie.

Des ambulances vues près du Crocus City Hall, après l’attaque terroriste dans le Crocus City Hall, près de Moscou, en Russie, le 22 mars. Photo : Xinhua

Jusqu’au 23 mars après-midi (heure du Vietnam), l’attaque a tué 93 personnes et en a blessé au moins 145 autres.



Vu Son Viêt a déclaré que dès que l’ambassade avait reçu des informations sur l’attaque, elle avait mis en œuvre les mesures de protection des citoyens, envoyant du personnel sur place. Jusqu’à 5 heures du matin le 23 mars, l’ambassade a secouru 12 Vietnamiens et les ont ramenés en toute sécurité.



En outre, le personnel de l’ambassade s’est également rendu à l’endroit où les victimes de l’attaque ont été emmenées pour recevoir les premiers soins afin de savoir s’il y avait des Vietnamiens, a-t-il indiqué.



Selon le diplomate, chaque fois qu’il y a un cas d’insécurité ou de terrorisme, l’ambassade envoie des avertissements à la communauté vietnamienne par l’intermédiaire de l’Association des Vietnamiens en Russie, de groupes ou de réseaux de Vietnamiens dans le pays.



L’ambassade a exhorté les citoyens vietnamiens en Russie à éviter les zones très fréquentées, à rester informés de la situation et à contacter immédiatement l’ambassade via la hotline de protection des citoyens 79166821617 ou le centre d’appels de protection des citoyens au Vietnam 84981848484 en cas d’urgence. – VNA/VI