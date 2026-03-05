Aucune nouvelle fusion des provinces et des communes n’est envisagée

Panorama de la conférence de presse périodique du gouvernement pour le mois de février. Photo: VNA

"Il n’existe actuellement aucune orientation visant à poursuivre la réorganisation ou la fusion des provinces, des villes et des unités administratives communales", a affirmé Phan Trung Tuan, directeur du Département des collectivités locales au ministère vietnamien de l’Intérieur, lors de la conférence de presse périodique du gouvernement pour le mois de février 2026 tenue dans l’après-midi du 4 mars.

Répondant à une question d’un journaliste de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) concernant des rumeurs évoquant une possible poursuite de la réorganisation des communes, quartiers et unités administratives provinciales, Phan Trung Tuan a indiqué que, ces derniers temps, de nombreuses informations circulent sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et TikTok, affirmant qu’une nouvelle réorganisation des provinces, des villes et des unités administratives communales pourrait être envisagée. Certaines publications diffusent même l’image d’un prétendu document du ministère de l’Intérieur, signé par un vice-ministre et adressé au ministère de la Défense, accompagné d’une annexe proposant de réduire le nombre de provinces et villes de 34 à 16.

Selon lui, la réforme visant à réorganiser l’appareil du système politique, du niveau central au niveau local , menée en 2025, constitue une étape stratégique d’importance historique pour le développement du pays. Cette réforme a notamment abouti à la fusion des provinces et villes, dont le nombre est passé de 63 à 34, ainsi qu’à la réorganisation des unités administratives communales, avec la suppression complète du niveau administratif de district.

Cette réforme a été soigneusement examinée par le Comité central du Parti, l’Assemblée nationale et le gouvernement, dans l’objectif d’assurer une stabilité durable de l’organisation des unités administratives.

"Le Parti et le gouvernement ont tenu cinq réunions sur ce sujet. Le Bureau politique et le Secrétariat ont également examiné la question à trois reprises avant de la soumettre au Comité central, qui a adopté la Résolution n°60-NQ/TW relative au modèle d’administration locale à deux niveaux associé à la réorganisation des unités administratives dans l’ensemble du pays", a précisé Phan Trung Tuan.

À l’heure actuelle, le Vietnam compte 34 provinces et villes et 3 321 unités administratives communales, réparties en trois catégories : communes, quartiers et zones spéciales.

Depuis le 1er juillet 2025, le modèle d’administration locale à deux niveaux est officiellement entré en vigueur. Après huit mois de mise en œuvre, le système politique, du niveau central au niveau local, se concentre sur l’amélioration du cadre institutionnel et sur la résolution des difficultés rencontrées afin de garantir un fonctionnement efficace et fluide de l’appareil administratif, plus proche des citoyens et mieux à même de répondre à leurs besoins.

Phan Trung Tuan a réaffirmé que, pour l’heure, le Parti et l’État, ainsi que l’Assemblée nationale et le gouvernement, n’ont aucune orientation visant à poursuivre la fusion ou la réorganisation des provinces, des villes et des unités administratives communales.

Il a ajouté qu’à la fin de l’année 2025, lors de sa 52ᵉ session, le Comité permanent de l’Assemblée nationale avait adopté deux résolutions relatives aux critères de classification des unités administratives et des zones urbaines, afin de répondre aux exigences du nouveau modèle d’administration locale à deux niveaux et d’améliorer l’efficacité de la gouvernance locale ainsi que la qualité des services publics. -VNA/VI