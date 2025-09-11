Aucun citoyen vietnamien signalé affecté par les manifestations au Népal

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo: VNA

Lors de la conférence de presse régulière du ministère des Affaires étrangères (AE) qui s'est tenue dans l'après-midi du 11 septembre, la porte-parole du ministère, Pham Thu Hang, a indiqué qu'environ 250 ressortissants vietnamiens se trouvent actuellement au Népal.

Face aux récentes évolutions dans ce pays, le ministère des AE a chargé l'ambassade du Vietnam en Inde, également accréditée au Népal, de suivre de près la situation, de travailler avec les autorités locales pour recueillir des informations et demander la garantie de la sécurité des citoyens vietnamiens.

Selon l'ambassade, aucune victime vietnamienne n'a été signalée à la suite des manifestations au Népal. L'ambassade du Vietnam en Inde et au Népal poursuit sa coopération avec les autorités locales et se tient prête à mettre en œuvre des mesures de protection des citoyens si nécessaire.

Le ministère des AE recommande aux citoyens vietnamiens au Népal de limiter leurs déplacements, d'éviter les zones de manifestations et de violences, en particulier à Katmandou et dans les zones à haut risque. Ils sont invités à consulter régulièrement les informations diffusées par les médias fiables et le site web de l'ambassade du Vietnam en Inde et au Népal, à respecter strictement les consignes de sécurité des autorités locales, à prendre des mesures préventives pour eux-mêmes et leurs proches, et à maintenir un contact étroit avec l'ambassade du Vietnam. Les personnes n'ayant pas de raison véritablement indispensable sont priées de reconsidérer tout projet de voyage au Népal.

En cas d'urgence, les citoyens vietnamiens peuvent contacter l'ambassade du Vietnam en Inde et au Népal aux numéros : +91 7303625588 ; ou la hotline de protection des citoyens du ministère vietnamien des Affaires étrangères au +84 981848484.

Lors de la conférence de presse, en réponse à une question concernant la réaction du Vietnam face aux récentes frappes israéliennes contre le Hamas à Doha (Qatar) et à la protection des ressortissants vietnamiens au Moyen-Orient, la porte-parole du ministère des AE, Pham Thu Hang, a déclaré que le Vietnam condamne le recours à la force et les violations du droit international et de la Charte des Nations unies, ainsi que de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États.

"Nous appelons les parties concernées à faire preuve de retenue, à éviter toute action susceptible d'aggraver les tensions, à résoudre les désaccords par des moyens pacifiques, à se conformer strictement au droit international et à la Charte des Nations Unies, à créer un environnement favorable à la négociation d'un accord de cessez-le-feu complet et durable pour le conflit israélo-palestinien actuel, pour la sécurité, la sûreté, la paix et la stabilité dans la région et dans le monde", a souligné Pham Thu Hang.

S'agissant de la protection des ressortissants vietnamiens, l'ambassade du Vietnam au Qatar a immédiatement pris contact avec les autorités locales et avec les représentants de la communauté vietnamienne sur place pour saisir la situation. À ce stade, aucun citoyen vietnamien n'a été signalé comme affecté. L'ambassade du Vietnam au Qatar suit de près la situation et se tient prête à déployer les mesures de protection nécessaires dans le cas où des citoyens vietnamiens rencontreraient des difficultés, a-t-elle précisé. -VNA/VI