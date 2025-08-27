Au village de poterie de Bat Tràng, le patrimoine est dans l’assiette

Le savoir-faire culinaire de Bát Tràng, un plat traditionnel de fête, a récemment été reconnu patrimoine culturel immatériel national par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.



Les méthodes de préparation des rouleaux vapeur de Thanh Tri et du poisson grillé de La Vong ont également été ajoutées à la liste, a déclaré un responsable du ministère.



Situé sur la rive gauche du fleuve Rouge, à environ 15 km du centre-ville de Hanoi, le village de poterie traditionnelle de Bat Tràng est réputé depuis longtemps non seulement pour son savoir-faire céramique séculaire, mais aussi pour sa cuisine remarquable.



L’experte culinaire locale Nguyên Thi Lâm a déclaré que les plats sont non seulement riches en nutriments, en saveurs aromatiques et en goût délicieux, mais reflètent également la richesse culturelle et les coutumes héritées de la communauté.

Une experte culinaire de Bat Tràng présente ses plats savoureux pour une fête. Photo vinwonders.com

Il y a plusieurs structures et recettes de fête, mais malgré tout, ils reflètent l’esprit de respect des convenances et de la droiture, ainsi que le sens esthétique élevé des habitants, a déclaré Nguyên Thi Lâm.

Les plateaux de Bat Tràng sont nombreux, mais les plus populaires sont le canh măng mực (soupe de calamars séchés au bambou), le xu hào xào mực khô (chou-rave râpé sauté avec des lamelles de calamars séchés), le chả tôm nướng lá lốt (nuggets de crevettes grillés enveloppés dans une feuille de bétel sauvage), les rouleaux de printemps au pigeon frit, le canh bóng thả (soupe de couenne de porc), a-t-elle ajouté.



Lorsqu’on lui demande comment préparer une savoureuse soupe de calmars et de bambou, Nguyên Thi Lâm explique qu’elle achète souvent des pousses de bambou séchées de la province de Yên Bái, au nord-ouest du pays, les trempe dans l’eau et les nettoie plusieurs fois avant de les faire mijoter jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Quant aux calmars séchés de la province centrale de Thanh Hoa, ils sont nettoyés avec un mélange de gingembre et de vin blanc pour libérer leur odeur de poisson, puis déchiquetés et sautés.



Tous ces ingrédients sont ensuite mélangés à un bouillon mijoté à base d’os de porc et de poulet et de crevettes séchées, créant ainsi une saveur légèrement savoureuse.

Rouleaux de riz Thanh Trì, accompagnés de pâte de porc frite, un plat populaire auprès des gourmets. Photo : banhcuonthanhtri.vn

On prépare ensuite du chou-rave frit avec des lamelles de calmar séché. Le chou-rave est coupé en lamelles, étuvé rapidement pour conserver sa fermeté, puis mélangé à des lamelles de calmar grillé, du poulet frit coupé en lamelles, de la purée de porc et des champignons shiitake coupés en lamelles.

C’est un plat à la fois simple et sophistiqué, qui attire les gourmets avec sa saveur légère et savoureuse et son parfum particulier, a déclaré Nguyên Thi Lâm.

Le plat principal suivant est le chả tôm nướng lá lốt, qui offre aux convives une saveur aromatique particulière : de la chair de crevettes hachée mélangée à de la pâte de porc, enveloppée dans une feuille de bétel sauvage, grillée au charbon de bois et trempée dans une sauce au sésame rôti ou une sauce de poisson aigre-douce.



Contrairement à d’autres restaurants où l’on prépare des rouleaux de printemps à partir de porc haché ou de fruits de mer hachés, les cuisiniers de Bát Tràng préparent un autre plat principal à base de viande de pigeon hachée mélangée à des champignons shiitake, des oreilles de bois et d’autres ingrédients, a-t-elle expliqué. Les rouleaux sont frits deux fois pour garantir leur croustillant.



Le plat principal suivant est le canh bóng thả. Il est composé de peau de porc séchée trempée dans l’eau pendant une demi-heure, soigneusement nettoyée au vin blanc et coupée en morceaux de 2 cm sur 3 cm, puis placée dans un bouillon pur à base d’os de porc et de poulet.

Le poisson grillé La Vong, spécialité de Hanoi, attire non seulement les habitants, mais aussi les visiteurs de la capitale. Photo : nhandan.vn

Les caractéristiques particulières de la soupe sont une bonne combinaison entre des boulettes de pâte de porc, des champignons, des carottes, du chou-rave soigneusement taillé en forme de fleurs, des pois verts et plusieurs autres, créant une soupe colorée et savoureuse, a-t-elle dévoilé.

Parmi les autres plats du menu de fête de Bat Tràng, on trouve du poulet bouilli garni de feuilles de citronnier, du xôi gấc (riz gluant à la momordica cuit à la vapeur) ou du xôi vò (riz gluant aux haricots mungo), de la pâte de porc rôtie à la cannelle ou des saucisses de porc enveloppées de feuilles de bananier.



Tous les plats sont présentés dans des bols et assiettes en céramique de Bát Tràng, illustrant la poterie centenaire du village et imprégnant la fête d’une culture et d’un art profonds, a-t-elle expliqué.



Le village de poterie de Bat Tràng accueille chaque année des milliers de visiteurs et de voyageurs locaux et étrangers. La plupart d’entre eux apprécient la cuisine traditionnelle unique de Bat Tràng. – VNA/VI