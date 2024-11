Au Vietnam, le pianiste français Olivier Moulin rend hommage à Gabriel Fauré

Le pianiste français Olivier Moulin. Photo : VOV

Cent ans après la disparition de Gabriel Fauré (1924-2024), le pianiste français Olivier Moulin rend hommage au grand compositeur français avec un récital inédit de sa tournée au Vietnam en décembre prochain, selon l’Institut français du Vietnam.



Entre finesse harmonique et héritage musical, le pianiste français salué par le Washington Post comme un "jeune artiste faisant preuve de maturité et d’élégance" fait dialoguer quelques-uns des très beaux œuvres du maître avec ceux de deux de ses plus brillants élèves, Maurice Ravel et Georges Enesco.



Gabriel Fauré au-delà du Requiem



Né le 12 mai 1845 à Pamiers (Ariège) et mort le 4 novembre 1924 à Paris, Gabriel Fauré était pianiste, organiste et compositeur. Élève de Camille Saint-Saëns et de Gustave Lefèvre à l’Ecole Niedermeyer de Paris, il a d’abord été maître de chapelle de l’église de la Madeleine à Paris, avant d’en devenir plus tard l’organiste titulaire.

Gabriel Fauré a ensuite été nommé professeur de composition au Conservatoire de Paris, avant de devenir directeur de l’établissement de 1905 à 1920.

Comme compositeur, il s’est beaucoup exprimé par le biais de la musique de chambre. C’est néanmoins son Requiem(pour chœur, solistes vocaux et orchestre) qui demeure à ce jour son opus le plus célèbre.

Les œuvres de Gabriel Fauré se distinguent par la finesse de leur mélodie ainsi que par l’équilibre de leur composition. S’il est reconnu pour son génie harmonique, il est en outre considéré comme le maître de la mélodie française.



Une étoile montante



Le pianiste français Olivier Moulin (né en 1978) est ce qu’on appelle une « étoile montante » du piano français. Titulaire d’un premier prix obtenu à l’unanimité et avec les félicitations du jury au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, il est également lauréat du Concours international de piano d’Epinal, du prix des Jeunesses Musicales de France, de l’Académie internationale Maurice Ravel.



Invité de grands festivals internationaux comme ceux de La Roque d’Anthéron ou de Montpellier, il est également très sollicité à l’étranger, de l’Europe (Allemagne, Autriche, Belgique, Biélorussie, Espagne…), à l’Asie (Japon, Chine, République de Corée, Inde, Indonésie…), en passant par le continent américain (Etats-Unis, Brésil, Mexique).



Après avoir enseigné au Conservatoire de musique de Genève, il est actuellement professeur de piano au Conservatoire régional du Grand Nancy, et président du Concours international de piano d’Epinal. Il donne régulièrement des masterclasses en Europe, aux Etats-Unis, au Mexique, au Japon et en Chine.



Le pianiste français débutera son programme de concert à Hanoi le 7 décembre, avant de se rendre à Huê le 10 décembre, à Dà Nang le 12 décembre, à Dà Lat le 13 décembre et à Hô Chi Minh-Ville le 14 décembre. Sa tournée au Vietnam est placée sous les auspices de l’Institut français du Vietnam. – VNA/VI