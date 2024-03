Au Vietnam aussi, le tourisme du sommeil va se lever en 2024

Selon le rapport sur les prévisions de voyage 2024 de Booking, dans la région Asie-Pacifique, environ 66 % des personnes sondées ont déclaré vouloir voyager simplement pour retrouver un sommeil de qualité.

Un coin de la zone touristique du lac Tuyên Lâm, à Dà Lat. Photo: baolamdong.vn

De plus en plus de touristes de la région Asie-Pacifique sont à la recherche de lieux qui placent le sommeil au centre du séjour. Fini les visites de musées, les randonnées de plusieurs heures et les multiples dégustations de mets locaux, la tendance est désormais à la relaxation et à la nuit réparatrice. Selon la plateforme Booking, près de 67 % des Vietnamiens ayant participé à l'enquête envisagent des vacances en 2024 simplement pour bien dormir.

Selon Varun Grover, directeur national de Booking.com au Vietnam, à mesure que la vie moderne est toujours trépidante, une bonne nuit de sommeil devient plus précieuse et le "tourisme du sommeil" devrait devenir une tendance populaire.

"Les centres de villégiature et les hôtels au Vietnam et dans le monde offrent davantage de commodités et de services pratiques pour offrir aux touristes des vacances saines et relaxantes. Les expériences de voyage doivent contribuer en partie à l'amélioration de la qualité du sommeil, en répondant aux besoins des touristes d'amélioration de la santé physique et mentale", a déclaré Varun Grover.

Booking recommande un certain nombre de destinations en Asie adaptées à des vacances paisibles, relaxantes et bénéfiques pour la santé, aidant les visiteurs à se sentir détendus et à renouveler leur énergie. Le Vietnam compte de nombreux endroits qui répondent à ces critères, comme Dà Lat, Dà Nang et Tam Dao... – CPV/VI