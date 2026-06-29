Au Soudan du Sud, l'Hôpital de campagne vietnamien n°7 honoré par les Nations Unies

L'Hôpital de campagne de niveau 2 n°7 du Vietnam a reçu la Médaille des Nations Unies pour le maintien de la paix, une distinction qui marque une étape importante de sa participation à la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS).

Les soldats vietnamiens offrent du matériel scolaire – tableaux, cahiers, stylos – aux élèves de l’école primaire de Banpa

La cérémonie de remise s'est tenue à Bentiu, en présence notamment du général-major Junhui Wu, commandant de la Force de la MINUSS, du général de brigade Syed Wajahat Hussain Naqvi, commandant du secteur Nord, ainsi que de représentants de partenaires internationaux.



Pour les 63 membres de l'Hôpital de campagne de niveau 2 n°7, cette médaille constitue une haute distinction décernée par les Nations Unies en reconnaissance de leurs efforts et de leur dévouement. Elle récompense non seulement le travail accompli par l'unité tout au long de son mandat, mais réaffirme également le rôle actif et le sens des responsabilités du Vietnam dans les opérations de maintien de la paix.



Dans son allocution, le général-major Junhui Wu a souligné que le Vietnam jouit d'une solide réputation depuis le déploiement de son premier hôpital de campagne de niveau 2 à Bentiu en 2018. Depuis sept ans, les hôpitaux de campagne vietnamiens font preuve d'un grand professionnalisme et d'un engagement exemplaire. L'Hôpital n°7 perpétue cette tradition par des actions concrètes au service de la Mission et de la population locale. Il a ajouté que cette distinction revient à chacun de ses membres, qu'il soit responsable, médecin, infirmier ou logisticien.

Le général-major Junhui Wu, commandant de la Force de la MINUSS, s'exprime à la cérémonie. Photo: qdnd.vn

De son côté, le général Syed Wajahat Hussain Naqvi a salué les contributions de l'Hôpital n°7, devenu un maillon essentiel du dispositif médical de la MINUSS. L'équipe médicale vietnamienne a assuré des soins de qualité, allant des consultations courantes aux interventions chirurgicales d'urgence, contribuant ainsi à la protection de la santé du personnel de maintien de la paix dans un environnement particulièrement difficile. Il a également mis en avant les activités humanitaires et le soutien apporté aux communautés locales vulnérables, qui contribuent à promouvoir une image positive des Nations Unies.



Lors de la cérémonie, Tran Duc Tai, directeur de l'Hôpital n°7, a exprimé sa profonde gratitude au ministère vietnamien de la Défense, au Département des opérations de paix, ainsi qu'aux responsables et aux unités de la MINUSS pour leur soutien constant.



En près d'un an de mission, l'Hôpital n°7 a assuré, 24 heures sur 24, des services médicaux et des soins d'urgence au personnel des Nations Unies et à la population locale. L'unité a pris en charge des milliers de patients, réalisé de nombreuses interventions chirurgicales et effectué plusieurs évacuations sanitaires par voie aérienne au profit de patients de différentes nationalités. -VNA/VI