Au Salon mondial du Tourisme, le Vietnam confirme son attractivité auprès des Français

Des touristes étrangers dégustent le thé au lotus du Vietnam. Photo: VNA

Le tourisme vietnamien affirme son attractivité auprès du public français grâce à un mélange harmonieux de paysages naturels, d'identité culturelle et de dynamisme. Ce constat est l'un des points forts présentés au Salon mondial du Tourisme qui se tient du 13 au 16 mars à Paris.

Cet événement majeur rassemble des centaines de voyagistes, d'agences de promotion et de représentants de destinations internationales. Il attire un grand nombre de visiteurs et de professionnels venus s'informer et élaborer leurs futurs programmes de voyage.

Lors de cette édition, le Vietnam figure parmi les destinations les plus prisées. Than Thi Thanh, directrice de l'agence QAsia Travel, note une forte croissance des arrivées internationales, le marché français conservant un rôle prépondérant. Selon elle, la demande après la pandémie s'est orientée vers des valeurs authentiques : la découverte des zones montagneuses, la rencontre avec les communautés ethniques et la gastronomie locale.

Abondant dans ce sens, Than Duc Manh, directeur exécutif de Vietnam Original Travel, souligne que ce salon est une opportunité cruciale pour promouvoir l'image du pays en Europe. Son agence privilégie des itinéraires différenciés, incluant des séjours chez l'habitant et des complexes écoresponsables dans des régions reculées pour favoriser le tourisme communautaire.

Malgré des obstacles temporaires tels que le coût élevé des billets d'avion ou l'annulation de certains vols de transit en raison des tensions au Moyen-Orient, les professionnels restent optimistes. Frederic Poirier, responsable pour l'Asie du Sud-Est chez Nomade Aventure, indique que le Vietnam reste une destination phare pour le voyage d'aventure. Fort de 30 ans d'expérience sur ce marché, il souligne que la diversité des activités -du trekking à la découverte du patrimoine urbain, notamment à Hô Chi Minh-Ville constitue un avantage majeur.

Selon une enquête publiée le 11 mars par le comité d’organisation du Salon mondial du Tourisme, le Vietnam se classe désormais dans le groupe des destinations les plus recherchées par les Français, aux côtés du Japon et de la Thaïlande. Cette tendance confirme l'évolution du marché français vers des séjours lointains riches en expériences culturelles et naturelles. -VNA/VI