Au premier jour du Têt 2026, la communauté vietnamienne en France se rassemble

Le 17 février, premier jour du Nouvel An lunaire du Cheval 2026, l’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, accompagné du personnel de l’ambassade et de nombreux Vietnamiens de France, s’est rendu au monastère zen Truc Lam et à la pagode Khuong Viet, en banlieue de Paris, pour offrir de l’encens et prier pour la paix et la prospérité des familles et du pays.

Dans une atmosphère solennelle, l’ambassadeur a adressé ses vœux du Nouvel An aux moines et à la communauté vietnamienne en France, exprimant le souhait que les Vietnamiens de France continuent de promouvoir la solidarité, de s’intégrer activement dans la société du pays d’accueil, tout en restant tournés vers la Patrie et en contribuant au renforcement des relations d’amitié Vietnam–France.

Au premier jour de la nouvelle année, le monastère zen Truc Lam, situé à Villebon-sur-Yvette, a attiré un grand nombre de fidèles venus prier pour la santé, le bonheur et la réussite. Plusieurs rituels de bénédiction ont été organisés à cette occasion, suivis du partage de repas végétariens.

À la même occasion, la pagode Khuong Viet, lieu spirituel familier de la diaspora vietnamienne en France, a également accueilli de nombreux visiteurs. Le vénérable Thich Tinh Quang, supérieur de la pagode, a présidé une cérémonie de prière pour la paix nationale ainsi que pour la santé et l’harmonie des familles. Selon lui, parallèlement aux activités religieuses, la pagode poursuit des activités culturelles communautaires telles que l’enseignement de la langue vietnamienne et la promotion des traditions, contribuant à préserver l’identité nationale au sein de la diaspora.

Pour les Vietnamiens en France, la visite aux temples et pagodes au début de l’année demeure une tradition profondément ancrée, symbole d’attachement aux racines, de cohésion communautaire et d’aspiration à une nouvelle année paisible et prospère. – VNA/VI