Au fil de la rivière des Parfums à Huê

La rivière des Parfums (Sông Hương), a inspiré les poètes et les écrivains et n’a jamais perdu de sa beauté. Au contraire, elle se renouvelle de plus en plus pour rejoindre le courant de l’époque.

Photo: ivivu

Depuis toujours, cette rivière fait partie de la vie quotidienne des habitants de Huê. Elle coule depuis des siècles, c’est pourquoi elle a une beauté à la fois nostalgique et tranquille.

Avec une longueur d’environ 80 km, elle est comme un doux fil de soie, comme le disent les poètes, et traverse la ville et les districts de la province de Thua Thiên-Huê (Centre).

La rivière des Parfums est originaire de deux sources : Ta Trach et Huu Trach. Celles-ci traversent des jungles tropicales, des montagnes et des villages avant de se retrouver à Bang Lang, formant cette rivière magnifique.

Contrairement à un courant d’eau agressif au début de sa source, elle coule très doucement vers la mer, passant par de nombreux monuments et sites touristiques tels que le lieu de repos des empereurs Nguyên, la pagode Thiên Mu, l’îlot de Hen et la lagune de Tam Giang.

La montagne Ngự Bình. Photo: TITC

Bien que cette rivière traverse beaucoup de paysages merveilleux, une excursion en bateau vous impressionnera encore davantage. Optez pour une croisière en bateau et vous serez émerveillé à chaque tournant de la rivière.

La montagne Ngu Binh et la chaîne Truong Son se dresse majestueusement sur ses rives.

Lente et romantique, la rivière vous emmène à travers les villages tranquilles de Kim Long, Thuy Biêu, Dông Ba et Vi Da.

La pagode Thiên Mu, située à 5 km à l’ouest de Huê, est aussi sur cet itinéraire. Vu son architecture ancienne se reflète sur la surface de la rivière au coucher du soleil.

Devant cette scène, les émotions envahissent tous les visiteurs.

Au coucher du soleil, les visiteurs peuvent profiter de l’atmosphère paisible qui règne sur les rives du fleuve. Photo: VNP

Puis, le bateau suit les courants d’eau et se dirige doucement à travers le cœur de Huê. Sur les bateaux-dragon iconiques de Huê, vous aurez l’occasion de vous réjouir des chants de Huê, un trésor culturel de l’ancienne capitale, tout en contemplant le pont Truong Tiên illuminé de multiples couleurs.

Les activités amusantes sont maintenant très nombreuses sur les deux rives de la rivière. De plus, on y trouve des voies réservées aux piétons et aux cyclistes. Les espaces verts montrent la direction vers le développement durable de la ville.

Alors, n’hésitez pas à choisir la rivière de parfum pour venir vous détendre à Huê. Après avoir découvert la beauté de cette rivière, vous repartirez la tête pleine de souvenirs inoubliables. – NDEL/VNA/VI